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Жительницу Кабардино-Балкарии подозревают в финансировании террористов
Жительницу Кабардино-Балкарии подозревают в финансировании террористов - РИА Новости, 04.07.2025
Жительницу Кабардино-Балкарии подозревают в финансировании террористов
Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в финансировании террористов, она находится в... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:54:00+03:00
2025-07-04T12:54:00+03:00
2025-07-04T12:54:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 4 июл - РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в финансировании террористов, она находится в международном розыске, сообщило в пятницу СУСК РФ по региону. "По версии следствия, в 2018 году жительница Чегемского района с целью содействия террористической деятельности в виде финансирования терроризма, используя банковское приложение, перечислила денежные средства в размере 105 тысяч рублей на банковский счет лица, являющегося участником международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. В отношении 40-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "финансирование террористической деятельности" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Отмечается, что дело возбуждено по материалам УФСБ России по КБР, МВД по республике и ГУМВД по СКФО. "Ранее в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о совершении преступления террористической направленности, по которому ей было заочно предъявлено обвинение и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, после чего она была объявлена в международный розыск", - добавили в ведомстве.
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чегемский район, россия, общество
Чегемский район, Россия, Общество
Жительницу Кабардино-Балкарии подозревают в финансировании террористов
СК: жительницу Кабардино-Балкарии подозревают в передаче денег террористам
НАЛЬЧИК, 4 июл - РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в финансировании террористов, она находится в международном розыске, сообщило в пятницу СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, в 2018 году жительница Чегемского района
с целью содействия террористической деятельности в виде финансирования терроризма, используя банковское приложение, перечислила денежные средства в размере 105 тысяч рублей на банковский счет лица, являющегося участником международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении
.
В отношении 40-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "финансирование террористической деятельности" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Отмечается, что дело возбуждено по материалам УФСБ России по КБР, МВД по республике и ГУМВД по СКФО.
"Ранее в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о совершении преступления террористической направленности, по которому ей было заочно предъявлено обвинение и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, после чего она была объявлена в международный розыск", - добавили в ведомстве.