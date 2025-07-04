Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Кабардино-Балкарии подозревают в финансировании террористов - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/delo-2027155752.html
Жительницу Кабардино-Балкарии подозревают в финансировании террористов
Жительницу Кабардино-Балкарии подозревают в финансировании террористов - РИА Новости, 04.07.2025
Жительницу Кабардино-Балкарии подозревают в финансировании террористов
Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в финансировании террористов, она находится в... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:54:00+03:00
2025-07-04T12:54:00+03:00
чегемский район
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
НАЛЬЧИК, 4 июл - РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в финансировании террористов, она находится в международном розыске, сообщило в пятницу СУСК РФ по региону. "По версии следствия, в 2018 году жительница Чегемского района с целью содействия террористической деятельности в виде финансирования терроризма, используя банковское приложение, перечислила денежные средства в размере 105 тысяч рублей на банковский счет лица, являющегося участником международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. В отношении 40-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "финансирование террористической деятельности" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Отмечается, что дело возбуждено по материалам УФСБ России по КБР, МВД по республике и ГУМВД по СКФО. "Ранее в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о совершении преступления террористической направленности, по которому ей было заочно предъявлено обвинение и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, после чего она была объявлена в международный розыск", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250424/zhitel-2013101308.html
https://ria.ru/20250307/organizator-2003544628.html
чегемский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чегемский район, россия, общество
Чегемский район, Россия, Общество
Жительницу Кабардино-Балкарии подозревают в финансировании террористов

СК: жительницу Кабардино-Балкарии подозревают в передаче денег террористам

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 4 июл - РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в финансировании террористов, она находится в международном розыске, сообщило в пятницу СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, в 2018 году жительница Чегемского района с целью содействия террористической деятельности в виде финансирования терроризма, используя банковское приложение, перечислила денежные средства в размере 105 тысяч рублей на банковский счет лица, являющегося участником международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Жителя Челябинской области осудили за финансирование террористов
24 апреля, 09:05
В отношении 40-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "финансирование террористической деятельности" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Отмечается, что дело возбуждено по материалам УФСБ России по КБР, МВД по республике и ГУМВД по СКФО.
"Ранее в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о совершении преступления террористической направленности, по которому ей было заочно предъявлено обвинение и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, после чего она была объявлена в международный розыск", - добавили в ведомстве.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Томской области выявили организатора канала финансирования террористов
7 марта, 08:34
 
Чегемский районРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала