Рейтинг@Mail.ru
Песков: Путин рассказал Трампу о согласовании новой встречи с Украиной - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 04.07.2025 (обновлено: 13:08 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/daty-2027156883.html
Песков: Путин рассказал Трампу о согласовании новой встречи с Украиной
Песков: Путин рассказал Трампу о согласовании новой встречи с Украиной - РИА Новости, 04.07.2025
Песков: Путин рассказал Трампу о согласовании новой встречи с Украиной
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора напомнил президенту США Дональду Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:57:00+03:00
2025-07-04T13:08:00+03:00
украина
россия
владимир путин
дональд трамп
сша
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025879481_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_887d2145ece0491f608c7ca4d7d14793.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора напомнил президенту США Дональду Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Также президент информировал своего американского коллегу, что мы сейчас ожидаем согласование дат третьего раунда прямых переговоров", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250703/ushakov-2027040359.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025879481_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_7edf11a7b7bda7d067e1d108cd4c2faa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир путин, дональд трамп, сша, дмитрий песков, в мире
Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Дмитрий Песков, В мире
Песков: Путин рассказал Трампу о согласовании новой встречи с Украиной

Песков: Путин рассказал Трампу о согласовании дат новой встречи с Киевом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора напомнил президенту США Дональду Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Также президент информировал своего американского коллегу, что мы сейчас ожидаем согласование дат третьего раунда прямых переговоров", - сказал Песков журналистам.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Переговоры России и Украины останутся двусторонними, заявил Ушаков
3 июля, 19:49
 
УкраинаРоссияВладимир ПутинДональд ТрампСШАДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала