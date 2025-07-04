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Песков: Путин рассказал Трампу о согласовании новой встречи с Украиной
Песков: Путин рассказал Трампу о согласовании новой встречи с Украиной - РИА Новости, 04.07.2025
Песков: Путин рассказал Трампу о согласовании новой встречи с Украиной
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора напомнил президенту США Дональду Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:57:00+03:00
2025-07-04T12:57:00+03:00
2025-07-04T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора напомнил президенту США Дональду Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Также президент информировал своего американского коллегу, что мы сейчас ожидаем согласование дат третьего раунда прямых переговоров", - сказал Песков журналистам.
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Песков: Путин рассказал Трампу о согласовании новой встречи с Украиной
Песков: Путин рассказал Трампу о согласовании дат новой встречи с Киевом