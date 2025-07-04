https://ria.ru/20250704/dadae-2027064231.html

Боб Дадае: Россия играет важную роль в Индо-Тихоокеанском регионе

Боб Дадае: Россия играет важную роль в Индо-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 04.07.2025

Боб Дадае: Россия играет важную роль в Индо-Тихоокеанском регионе

В начале июня российский посол Сергей Толченов прибыл в Папуа-Новую Гвинею, чтобы вручить верительные грамоты главе государства и провести ряд встреч с... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T08:00:00+03:00

2025-07-04T08:00:00+03:00

2025-07-04T08:00:00+03:00

интервью

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россия

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николай миклухо-маклай

сергей толченов

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В начале июня российский посол Сергей Толченов прибыл в Папуа-Новую Гвинею, чтобы вручить верительные грамоты главе государства и провести ряд встреч с министрами и парламентариями, тем самым показывая стремление двух стран придать новый импульс дружбе и сотрудничеству. В честь вручения послом РФ верительных грамот генерал-губернатор страны сэр Боб Дадае выступил с обращением к российской делегации и дал интервью РИА Новости, в котором подчеркнул важность исторических и гуманитарных связей между двумя государствами. Дадае выразил признательность за поддержку, оказанную Россией на пути к независимости ПНГ, напомнил о наследии Николая Миклухо-Маклая и обозначил перспективные направления двустороннего взаимодействия — от образования до устойчивого развития.— Как вы оцениваете текущее состояние отношений между Россией и Папуа — Новой Гвинеей?— У нас давние и уважительные отношения с Российской Федерацией, несмотря на нашу географическую отдаленность. Эти связи основаны на взаимном уважении и истории. Мы не забываем вклад великого русского ученого Николая Миклухо-Маклая, который жил на нашем северо-восточном побережье в XIX веке и оставил после себя богатое наследие, основанное на уважении к правам коренных народов и культурному обмену.— Какова роль России в истории независимости Папуа — Новой Гвинеи?— Мы глубоко признательны Российской Федерации за поддержку, оказанную нашей стране на пути к независимости в 1975 году. После установления дипломатических отношений в 1976 году мы укрепили наше партнерство, и в следующем году с гордостью отметим 50-летие этой дружбы. Сейчас подходящее время для того, чтобы придать новым отношениям более динамичное и глобальное измерение.— Какие направления сотрудничества вы считаете перспективными?— Существует множество областей, в которых мы могли бы работать вместе: от образования и гуманитарных программ до климатических исследований и устойчивого развития.— Какие шаги могли бы быть предприняты в сотрудничестве по треку образования?— В 1990-х годах мы уже отправляли студентов учиться в Россию и сегодня хотели бы возродить эту практику. Нет лучшего способа узнать другую страну, чем через образование. Наши студенты могли бы изучать вашу культуру, язык, государственное устройство. Это было бы огромным вкладом в развитие нашей нации. Мы надеемся, что молодежи Папуа — Новой Гвинеи будет вновь предоставлена возможность учиться в российских университетах.— Папуа — Новая Гвинея находится в уязвимом климатическом регионе. Как вы оцениваете международные усилия в борьбе с изменением климата?— Некоторые наши острова уже пострадали от повышения уровня моря. Важно продолжать научные исследования в этой области. Поэтому мы готовы к открытому сотрудничеству и поиску решений, включая участие России в программах устойчивого развития.— Какую роль вы отводите России в Индо-Тихоокеанском регионе?— Россия — важный глобальный игрок с растущими интересами в нашем регионе. Мы стремимся к партнерствам, основанным на взаимном уважении, невмешательстве и справедливом развитии. Мы рады видеть, что Россия открыта к диалогу и сотрудничеству, и уверены, что впереди нас ждет плодотворное взаимодействие.— Что бы вы хотели сказать, обратившись к народу России?— Я хотел бы выразить огромную благодарность российской делегации за визит и за поддержку, оказанную нашей стране. Мы рассчитываем на ваше участие и надеемся, что сможем построить партнерство, отражающее чаяния и потребности наших народов.

https://ria.ru/20250614/gvineja-2022744370.html

https://ria.ru/20250612/diplomatiya-2022422603.html

https://ria.ru/20241113/ates-1983056372.html

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папуа-новая гвинея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервью, в мире, россия, папуа-новая гвинея, николай миклухо-маклай, сергей толченов