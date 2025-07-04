https://ria.ru/20250704/chp-2027312443.html

Врачи делают все, чтобы спасти раненного в Нальчике сотрудника ДПС

Врачи делают все, чтобы спасти раненного в Нальчике сотрудника ДПС - РИА Новости, 04.07.2025

Врачи делают все, чтобы спасти раненного в Нальчике сотрудника ДПС

Врачи делают все возможное для спасения жизни раненого в Нальчике сотрудника ДПС, сообщает глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T21:56:00+03:00

2025-07-04T21:56:00+03:00

2025-07-04T22:34:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Врачи делают все возможное для спасения жизни раненого в Нальчике сотрудника ДПС, сообщает глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков."Провел оперативное совещание по случившемуся сегодня в Нальчике посягательству на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В настоящее время врачи делают всё возможное для спасения его жизни. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего", - написал Коков в своем Telegram-канале."Множественные ножевые ранения нанесены ему", - уточнил глава КБР на приведенном в публикации видео с совещания.Ранее Коков сообщил, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. По данному факту следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" УК РФ.

https://ria.ru/20250704/irkutsk-2027199679.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), казбек коков, нальчик, россия, здоровье - общество