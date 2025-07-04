https://ria.ru/20250704/chp-2027311922.html

В Нальчике возбудили дело после нападения с ножом на сотрудника ДПС

В Нальчике возбудили дело после нападения с ножом на сотрудника ДПС - РИА Новости, 04.07.2025

В Нальчике возбудили дело после нападения с ножом на сотрудника ДПС

Следственные органы возбудили уголовное дело после нападения на сотрудника ДПС в Нальчике, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T21:53:00+03:00

2025-07-04T21:53:00+03:00

2025-07-04T22:09:00+03:00

происшествия

нальчик

россия

казбек коков

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

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НАЛЬЧИК, 4 июл - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после нападения на сотрудника ДПС в Нальчике, сообщило региональное следственное управление СК РФ.Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего."Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", - говорится в сообщении.По версии следствия, на пересечении улиц Ногмова и Ленина в Нальчике было совершено нападение на сотрудников ГИБДД МВД по КБР."Полицейскими нападавший был ликвидирован. Один из сотрудников полиции получил ранения и доставлен в медицинское учреждение", - добавили в ведомстве.Сейчас на месте работают следователи и криминалисты следственного управления, допрашиваются очевидцы происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Прокуратура Кабардино-Балкарии сообщила, что взяла под контроль расследование уголовного дела."На месте происшествия работу правоохранительных органов координируют заместитель прокурора КБР Денис Жуков и прокурор Нальчика Аслан Каншаов", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250704/irkutsk-2027199679.html

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Следственные действия на месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике Следственные действия проводятся на месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике, передает корреспондент РИА Новости. Место происшествия сейчас, оцеплено. Оно находится в самом центре Нальчика, на пересечении проспекта Ленина и улицы Ногмова, в районе площади 400-летия и музыкального театра. За оцеплением работают следователи и сотрудники полиции. Неподалеку небольшими группами собираются зеваки. При этом пройти по проспекту Ленина и улице Ногмова можно, обойдя место происшествия, но автотранспорт не пропускают. 2025-07-04T21:53 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нальчик, россия, казбек коков, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф