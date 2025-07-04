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В Омской области арестовали гендиректора аптечной сети
В Омской области арестовали гендиректора аптечной сети - РИА Новости, 04.07.2025
В Омской области арестовали гендиректора аптечной сети
Генерального директора аптечной сети "Омское лекарство" в Омской области Игоря Богдашина заключили под стражу из-за хищения более 4 миллионов рублей из бюджета... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T20:46:00+03:00
2025-07-04T20:46:00+03:00
2025-07-04T20:46:00+03:00
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здоровье - общество
омская область
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ОМСК, 4 июл - РИА Новости. Генерального директора аптечной сети "Омское лекарство" в Омской области Игоря Богдашина заключили под стражу из-за хищения более 4 миллионов рублей из бюджета региона, сообщили РИА Новости в областной прокуратуре. Согласно версии следствия, Богдашин в период с ноября 2024 года по март 2025 года заключал контракты на поставки медикаментов с компаниями, находящимися под его контролем, значительно превышая реальную стоимость лекарств. Впоследствии препараты реализовывались нуждающимся пациентам через собственную аптечную сеть предприятия в рамках исполнения госзакупочных контрактов минздрава региона. "Прокуратура Омской области поддержала в суде ходатайство следственных органов об избрании меры пресечении в виде заключения под стражу генерального директора АО "Аптечная сеть "Омское лекарство". Он подозревается по (статье) мошенничество", - сообщили в пресс-службе ведомства. Благодаря схеме из госбюджета было незаконно выведено свыше 4 миллионов рублей. Богдашин свою вину отрицает. Следствие продолжает выяснять обстоятельства произошедшего, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех деталей преступления. В марте стало известно, что региональное минимущества расторгло контракт с Игорем Богдашиным. Возможной причиной его отстранения от работы могла стать нехватка лекарств в аптеках. Тогда экс-руководитель собирался обжаловать это решение в суде. В конце апреля Богдашину удалось восстановиться в должности директора "Омского лекарства".
https://ria.ru/20250303/saidov-2002691788.html
https://ria.ru/20250702/sud-2026815650.html
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происшествия, здоровье - общество, омская область
Происшествия, Здоровье - Общество, Омская область
В Омской области арестовали гендиректора аптечной сети
В Омской области арестовали гендиректора аптечной сети "Омское лекарство"
ОМСК, 4 июл - РИА Новости. Генерального директора аптечной сети "Омское лекарство" в Омской области Игоря Богдашина заключили под стражу из-за хищения более 4 миллионов рублей из бюджета региона, сообщили РИА Новости в областной прокуратуре.
Согласно версии следствия, Богдашин в период с ноября 2024 года по март 2025 года заключал контракты на поставки медикаментов с компаниями, находящимися под его контролем, значительно превышая реальную стоимость лекарств. Впоследствии препараты реализовывались нуждающимся пациентам через собственную аптечную сеть предприятия в рамках исполнения госзакупочных контрактов минздрава региона.
"Прокуратура Омской области
поддержала в суде ходатайство следственных органов об избрании меры пресечении в виде заключения под стражу генерального директора АО "Аптечная сеть "Омское лекарство". Он подозревается по (статье) мошенничество", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Благодаря схеме из госбюджета было незаконно выведено свыше 4 миллионов рублей. Богдашин свою вину отрицает.
Следствие продолжает выяснять обстоятельства произошедшего, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех деталей преступления.
В марте стало известно, что региональное минимущества расторгло контракт с Игорем Богдашиным. Возможной причиной его отстранения от работы могла стать нехватка лекарств в аптеках. Тогда экс-руководитель собирался обжаловать это решение в суде. В конце апреля Богдашину удалось восстановиться в должности директора "Омского лекарства".