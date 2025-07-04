https://ria.ru/20250704/chp-2027303191.html

В Омской области арестовали гендиректора аптечной сети

В Омской области арестовали гендиректора аптечной сети - РИА Новости, 04.07.2025

В Омской области арестовали гендиректора аптечной сети

Генерального директора аптечной сети "Омское лекарство" в Омской области Игоря Богдашина заключили под стражу из-за хищения более 4 миллионов рублей из бюджета... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T20:46:00+03:00

2025-07-04T20:46:00+03:00

2025-07-04T20:46:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

омская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_0:24:3470:1976_1920x0_80_0_0_aac63afe0a97255d0615f1292e12ff45.jpg

ОМСК, 4 июл - РИА Новости. Генерального директора аптечной сети "Омское лекарство" в Омской области Игоря Богдашина заключили под стражу из-за хищения более 4 миллионов рублей из бюджета региона, сообщили РИА Новости в областной прокуратуре. Согласно версии следствия, Богдашин в период с ноября 2024 года по март 2025 года заключал контракты на поставки медикаментов с компаниями, находящимися под его контролем, значительно превышая реальную стоимость лекарств. Впоследствии препараты реализовывались нуждающимся пациентам через собственную аптечную сеть предприятия в рамках исполнения госзакупочных контрактов минздрава региона. "Прокуратура Омской области поддержала в суде ходатайство следственных органов об избрании меры пресечении в виде заключения под стражу генерального директора АО "Аптечная сеть "Омское лекарство". Он подозревается по (статье) мошенничество", - сообщили в пресс-службе ведомства. Благодаря схеме из госбюджета было незаконно выведено свыше 4 миллионов рублей. Богдашин свою вину отрицает. Следствие продолжает выяснять обстоятельства произошедшего, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех деталей преступления. В марте стало известно, что региональное минимущества расторгло контракт с Игорем Богдашиным. Возможной причиной его отстранения от работы могла стать нехватка лекарств в аптеках. Тогда экс-руководитель собирался обжаловать это решение в суде. В конце апреля Богдашину удалось восстановиться в должности директора "Омского лекарства".

https://ria.ru/20250303/saidov-2002691788.html

https://ria.ru/20250702/sud-2026815650.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, омская область