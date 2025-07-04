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В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, раненного в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 04.07.2025
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20:41 04.07.2025 (обновлено: 20:50 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/chp-2027302783.html
В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, раненного в Сергиевом Посаде
В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, раненного в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 04.07.2025
В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, раненного в Сергиевом Посаде
Ребенок, пострадавший при нападении мужчины в Сергиевом Посаде, находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T20:41:00+03:00
2025-07-04T20:50:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ребенок, пострадавший при нападении мужчины в Сергиевом Посаде, находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. Ранее СК сообщил, что в Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика, ребенок госпитализирован. Подозреваемый задержан, это местный житель 1990 года рождения. "Ребенок, пострадавший в происшествии в Сергиевом Посаде, доставлен в медучреждение, подведомственное минздраву Московской области. На данный момент врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщили в пресс-службе минздрава.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, раненного в Сергиевом Посаде

Пострадавший в Сергиевом Посаде ребенок находится в состоянии средней тяжести

© Фото : соцсетиМашины экстренных служб на месте нападения на ребенка в Сергиевом Посаде
Машины экстренных служб на месте нападения на ребенка в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : соцсети
Машины экстренных служб на месте нападения на ребенка в Сергиевом Посаде
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ребенок, пострадавший при нападении мужчины в Сергиевом Посаде, находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
Ранее СК сообщил, что в Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика, ребенок госпитализирован. Подозреваемый задержан, это местный житель 1990 года рождения.
"Ребенок, пострадавший в происшествии в Сергиевом Посаде, доставлен в медучреждение, подведомственное минздраву Московской области. На данный момент врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщили в пресс-службе минздрава.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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