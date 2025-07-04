https://ria.ru/20250704/chp-2027302783.html

В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, раненного в Сергиевом Посаде

В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, раненного в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 04.07.2025

В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, раненного в Сергиевом Посаде

Ребенок, пострадавший при нападении мужчины в Сергиевом Посаде, находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T20:41:00+03:00

2025-07-04T20:41:00+03:00

2025-07-04T20:50:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ребенок, пострадавший при нападении мужчины в Сергиевом Посаде, находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. Ранее СК сообщил, что в Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика, ребенок госпитализирован. Подозреваемый задержан, это местный житель 1990 года рождения. "Ребенок, пострадавший в происшествии в Сергиевом Посаде, доставлен в медучреждение, подведомственное минздраву Московской области. На данный момент врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщили в пресс-службе минздрава.

https://ria.ru/20250704/irkutsk-2027199679.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)