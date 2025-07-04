https://ria.ru/20250704/chp-2027294919.html

Мужчина в Сергиевом Посаде ударил ребенка ножом

Мужчина в Сергиевом Посаде ударил ребенка ножом - РИА Новости, 04.07.2025

Мужчина в Сергиевом Посаде ударил ребенка ножом

В Сергиевом Посаде мужчина с ножом напал на ребенка, сообщил подмосковный главк Следственного комитета. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T19:46:00+03:00

2025-07-04T19:46:00+03:00

2025-07-04T21:05:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

сергиев посад

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Сергиевом Посаде мужчина с ножом напал на ребенка, сообщил подмосковный главк Следственного комитета."В городском округе Сергиев Посад возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка", — говорится в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, инцидент произошел сегодня днем во дворе многоквартирного дома. Мужчина нанес девятилетнему мальчику удар ножом в шею. Ребенка доставили в больницу.На месте работают следователи и криминалисты, они выясняют все обстоятельства произошедшего. Вскоре подозреваемого задержали — это местный житель 1990 года рождения. В ближайшее время его доставят на допрос.Мальчика прооперировали, его жизни ничто не угрожает, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

https://ria.ru/20250605/napadenie-2021065467.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад, россия, следственный комитет россии (ск рф)