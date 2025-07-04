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Мужчина в Сергиевом Посаде ударил ребенка ножом - РИА Новости, 04.07.2025
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19:46 04.07.2025 (обновлено: 21:05 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/chp-2027294919.html
Мужчина в Сергиевом Посаде ударил ребенка ножом
Мужчина в Сергиевом Посаде ударил ребенка ножом - РИА Новости, 04.07.2025
Мужчина в Сергиевом Посаде ударил ребенка ножом
В Сергиевом Посаде мужчина с ножом напал на ребенка, сообщил подмосковный главк Следственного комитета. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T19:46:00+03:00
2025-07-04T21:05:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Сергиевом Посаде мужчина с ножом напал на ребенка, сообщил подмосковный главк Следственного комитета."В городском округе Сергиев Посад возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка", — говорится в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, инцидент произошел сегодня днем во дворе многоквартирного дома. Мужчина нанес девятилетнему мальчику удар ножом в шею. Ребенка доставили в больницу.На месте работают следователи и криминалисты, они выясняют все обстоятельства произошедшего. Вскоре подозреваемого задержали — это местный житель 1990 года рождения. В ближайшее время его доставят на допрос.Мальчика прооперировали, его жизни ничто не угрожает, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
https://ria.ru/20250605/napadenie-2021065467.html
московская область (подмосковье)
сергиев посад
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина в Сергиевом Посаде ударил ребенка ножом

В Сергиевом Посаде мужчина с ножом напал на 9-летнего мальчика

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Сергиевом Посаде мужчина с ножом напал на ребенка, сообщил подмосковный главк Следственного комитета.
"В городском округе Сергиев Посад возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка", — говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, инцидент произошел сегодня днем во дворе многоквартирного дома. Мужчина нанес девятилетнему мальчику удар ножом в шею. Ребенка доставили в больницу.
На месте работают следователи и криминалисты, они выясняют все обстоятельства произошедшего.
Вскоре подозреваемого задержали — это местный житель 1990 года рождения. В ближайшее время его доставят на допрос.
Мальчика прооперировали, его жизни ничто не угрожает, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Сергиев ПосадРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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