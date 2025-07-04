https://ria.ru/20250704/chp-2027291056.html
В нападении на сотрудника ДПС в Нальчике участвовали два человека
В нападении на сотрудника ДПС в Нальчике участвовали два человека - РИА Новости, 04.07.2025
В нападении на сотрудника ДПС в Нальчике участвовали два человека
Два человека участвовали в нападении на сотрудника ДПС в Нальчике, один ликвидирован, второго нападавшего ищут, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T19:34:00+03:00
2025-07-04T19:34:00+03:00
2025-07-04T19:40:00+03:00
происшествия
нальчик
казбек коков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027286901_0:86:960:626_1920x0_80_0_0_09e596c88aeed7da761c5c7820d833d0.jpg
НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Два человека участвовали в нападении на сотрудника ДПС в Нальчике, один ликвидирован, второго нападавшего ищут, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии."В нападении участвовали два человека, одного ликвидировали, второму удалось скрыться, его сейчас ищут", - сказал собеседник агентства.Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250704/irkutsk-2027199679.html
нальчик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027286901_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_ba7993cb4c58909aecfaf4f6ca842ec5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нальчик, казбек коков
Происшествия, Нальчик, Казбек Коков
В нападении на сотрудника ДПС в Нальчике участвовали два человека
В нападении в Нальчике участвовали два человека, одного из них ищут