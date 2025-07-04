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В нападении на сотрудника ДПС в Нальчике участвовали два человека - РИА Новости, 04.07.2025
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19:34 04.07.2025 (обновлено: 19:40 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/chp-2027291056.html
В нападении на сотрудника ДПС в Нальчике участвовали два человека
В нападении на сотрудника ДПС в Нальчике участвовали два человека - РИА Новости, 04.07.2025
В нападении на сотрудника ДПС в Нальчике участвовали два человека
Два человека участвовали в нападении на сотрудника ДПС в Нальчике, один ликвидирован, второго нападавшего ищут, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T19:34:00+03:00
2025-07-04T19:40:00+03:00
происшествия
нальчик
казбек коков
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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Два человека участвовали в нападении на сотрудника ДПС в Нальчике, один ликвидирован, второго нападавшего ищут, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии."В нападении участвовали два человека, одного ликвидировали, второму удалось скрыться, его сейчас ищут", - сказал собеседник агентства.Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
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происшествия, нальчик, казбек коков
Происшествия, Нальчик, Казбек Коков
В нападении на сотрудника ДПС в Нальчике участвовали два человека

В нападении в Нальчике участвовали два человека, одного из них ищут

© Фото : соцсетиОбстановка на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария
Обстановка на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : соцсети
Обстановка на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария
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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Два человека участвовали в нападении на сотрудника ДПС в Нальчике, один ликвидирован, второго нападавшего ищут, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
"В нападении участвовали два человека, одного ликвидировали, второму удалось скрыться, его сейчас ищут", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Мужчина, напавший на медперсонал в больнице Иркутска - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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ПроисшествияНальчикКазбек Коков
 
 
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