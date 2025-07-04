https://ria.ru/20250704/chp-2027291056.html

В нападении на сотрудника ДПС в Нальчике участвовали два человека

В нападении на сотрудника ДПС в Нальчике участвовали два человека - РИА Новости, 04.07.2025

В нападении на сотрудника ДПС в Нальчике участвовали два человека

Два человека участвовали в нападении на сотрудника ДПС в Нальчике, один ликвидирован, второго нападавшего ищут, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T19:34:00+03:00

2025-07-04T19:34:00+03:00

2025-07-04T19:40:00+03:00

происшествия

нальчик

казбек коков

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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Два человека участвовали в нападении на сотрудника ДПС в Нальчике, один ликвидирован, второго нападавшего ищут, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии."В нападении участвовали два человека, одного ликвидировали, второму удалось скрыться, его сейчас ищут", - сказал собеседник агентства.Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250704/irkutsk-2027199679.html

нальчик

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2025

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происшествия, нальчик, казбек коков