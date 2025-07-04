https://ria.ru/20250704/chp-2027287845.html

На ЗАЭС рассказали о запасах топлива для резервных дизель-генераторов

На ЗАЭС рассказали о запасах топлива для резервных дизель-генераторов - РИА Новости, 04.07.2025

На ЗАЭС рассказали о запасах топлива для резервных дизель-генераторов

Топлива для работы резервных дизель-генераторов на ЗАЭС хватит на 20 суток, выстроена система поставок топлива на станцию, сообщила РИА Новости директор по... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T19:24:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Топлива для работы резервных дизель-генераторов на ЗАЭС хватит на 20 суток, выстроена система поставок топлива на станцию, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Запорожская АЭС из-за отключения высоковольтной линии в 750 кВ "Днепровская" потеряла внешнее электроснабжение, питание переведено на дизель-генераторы, сообщила ранее пресс-служба станции. В пресс-службе подчеркнули, что оборудование станции находится в безопасном состоянии. "Топлива на ЗАЭС для работы резервных дизель-генераторов хватит на 20 суток, выстроена система поставок", - сказал Яшина. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

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днепр (река), энергодар, европа, запорожская аэс, происшествия