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В Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС - РИА Новости, 04.07.2025
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19:13 04.07.2025 (обновлено: 22:41 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/chp-2027283085.html
В Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС
В Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС - РИА Новости, 04.07.2025
В Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС
Нападение на сотрудника ДПС произошло в Нальчике, нападавший ликвидирован, пострадавшему полицейскому оказывается помощь, сообщил глава Кабардино-Балкарии... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T19:13:00+03:00
2025-07-04T22:41:00+03:00
происшествия
нальчик
казбек коков
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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Нападение на сотрудника ДПС произошло в Нальчике, нападавший ликвидирован, пострадавшему полицейскому оказывается помощь, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков."Сегодня в Нальчике около 18.00 произошло нападение на сотрудника ДПС МВД по Кабардино-Балкарской Республике с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен", - написал Коков в своем Telegram-канале.Он добавил, что раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь."В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится на контроле", - отметил глава КБР.Вечером в пятницу в центре Нальчика неизвестные напали на полицейских. Один из преступников был ликвидирован, второй скрылся. Его ищут.Место происшествия на пересечении проспекта Ленина и улицы Ногмова оцепили, там работают следователи.СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20250704/irkutsk-2027199679.html
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происшествия, нальчик, казбек коков
Происшествия, Нальчик, Казбек Коков
В Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС

Глава КБР Коков: напавшие на наряд ДПС в Нальчике использовали холодное оружие

© Фото : соцсетиСотрудники правоохранительных органов на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : соцсети
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария
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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Нападение на сотрудника ДПС произошло в Нальчике, нападавший ликвидирован, пострадавшему полицейскому оказывается помощь, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
"Сегодня в Нальчике около 18.00 произошло нападение на сотрудника ДПС МВД по Кабардино-Балкарской Республике с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится на контроле", - отметил глава КБР.
Вечером в пятницу в центре Нальчика неизвестные напали на полицейских. Один из преступников был ликвидирован, второй скрылся. Его ищут.
Место происшествия на пересечении проспекта Ленина и улицы Ногмова оцепили, там работают следователи.
СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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ПроисшествияНальчикКазбек Коков
 
 
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