https://ria.ru/20250704/chp-2027283085.html
В Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС
В Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС - РИА Новости, 04.07.2025
В Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС
Нападение на сотрудника ДПС произошло в Нальчике, нападавший ликвидирован, пострадавшему полицейскому оказывается помощь, сообщил глава Кабардино-Балкарии... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T19:13:00+03:00
2025-07-04T19:13:00+03:00
2025-07-04T22:41:00+03:00
происшествия
нальчик
казбек коков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027281124_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ab291a5a80caf99dffd13bb67c7d1699.jpg
НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Нападение на сотрудника ДПС произошло в Нальчике, нападавший ликвидирован, пострадавшему полицейскому оказывается помощь, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков."Сегодня в Нальчике около 18.00 произошло нападение на сотрудника ДПС МВД по Кабардино-Балкарской Республике с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен", - написал Коков в своем Telegram-канале.Он добавил, что раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь."В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится на контроле", - отметил глава КБР.Вечером в пятницу в центре Нальчика неизвестные напали на полицейских. Один из преступников был ликвидирован, второй скрылся. Его ищут.Место происшествия на пересечении проспекта Ленина и улицы Ногмова оцепили, там работают следователи.СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20250704/irkutsk-2027199679.html
нальчик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027281124_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d4c09dae1794f884f7be3b90ded085f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нальчик, казбек коков
Происшествия, Нальчик, Казбек Коков
В Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС
Глава КБР Коков: напавшие на наряд ДПС в Нальчике использовали холодное оружие