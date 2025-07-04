https://ria.ru/20250704/chp-2027283085.html

В Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС

В Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС - РИА Новости, 04.07.2025

В Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС

Нападение на сотрудника ДПС произошло в Нальчике, нападавший ликвидирован, пострадавшему полицейскому оказывается помощь, сообщил глава Кабардино-Балкарии... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T19:13:00+03:00

2025-07-04T19:13:00+03:00

2025-07-04T22:41:00+03:00

происшествия

нальчик

казбек коков

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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Нападение на сотрудника ДПС произошло в Нальчике, нападавший ликвидирован, пострадавшему полицейскому оказывается помощь, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков."Сегодня в Нальчике около 18.00 произошло нападение на сотрудника ДПС МВД по Кабардино-Балкарской Республике с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен", - написал Коков в своем Telegram-канале.Он добавил, что раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь."В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится на контроле", - отметил глава КБР.Вечером в пятницу в центре Нальчика неизвестные напали на полицейских. Один из преступников был ликвидирован, второй скрылся. Его ищут.Место происшествия на пересечении проспекта Ленина и улицы Ногмова оцепили, там работают следователи.СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20250704/irkutsk-2027199679.html

нальчик

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происшествия, нальчик, казбек коков