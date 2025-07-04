https://ria.ru/20250704/chp-2027280665.html

Радиационный фон на ЗАЭС не превысил природных значений

Радиационный фон на ЗАЭС не превысил природных значений - РИА Новости, 04.07.2025

Радиационный фон на ЗАЭС не превысил природных значений

Радиационный фон на Запорожской АЭС из-за отключения высоковольтной линии и потери внешнего электроснабжения не превышает природных значений, сообщает... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T19:04:00+03:00

2025-07-04T19:04:00+03:00

2025-07-04T19:16:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Радиационный фон на Запорожской АЭС из-за отключения высоковольтной линии и потери внешнего электроснабжения не превышает природных значений, сообщает пресс-служба станции.Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" потеряла внешнее электроснабжение, питание переведено на дизель-генераторы. Причины отключения линии выясняются."Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится под постоянным контролем и не превышает природных значений", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале станции.В пресс-службе подчеркнули, что оборудование станции находится в безопасном состоянии."Персонал контролирует его работу. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", - говорится в сообщении

https://ria.ru/20250702/mid-2026742956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская аэс, общество, происшествия