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Радиационный фон на ЗАЭС не превысил природных значений
Радиационный фон на ЗАЭС не превысил природных значений - РИА Новости, 04.07.2025
Радиационный фон на ЗАЭС не превысил природных значений
Радиационный фон на Запорожской АЭС из-за отключения высоковольтной линии и потери внешнего электроснабжения не превышает природных значений, сообщает... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T19:04:00+03:00
2025-07-04T19:04:00+03:00
2025-07-04T19:16:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Радиационный фон на Запорожской АЭС из-за отключения высоковольтной линии и потери внешнего электроснабжения не превышает природных значений, сообщает пресс-служба станции.Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" потеряла внешнее электроснабжение, питание переведено на дизель-генераторы. Причины отключения линии выясняются."Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится под постоянным контролем и не превышает природных значений", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале станции.В пресс-службе подчеркнули, что оборудование станции находится в безопасном состоянии."Персонал контролирует его работу. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", - говорится в сообщении
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запорожская аэс, общество, происшествия
Запорожская АЭС, Общество, Происшествия
Радиационный фон на ЗАЭС не превысил природных значений
Радиационный фон на ЗАЭС остался в пределах природных значений