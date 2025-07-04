Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 45 - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/chislo-2027270384.html
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 45
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 45 - РИА Новости, 04.07.2025
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 45
Число пострадавших в результате мощного взрыва на автозаправке в Риме возросло до 45, два человека находятся в больнице в тяжелом состоянии, передает новостной... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:27:00+03:00
2025-07-04T18:27:00+03:00
в мире
рим
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027129303_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ea0726a1e46c641433ef8a7811aeb03.jpg
РИМ, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате мощного взрыва на автозаправке в Риме возросло до 45, два человека находятся в больнице в тяжелом состоянии, передает новостной телеканал Rainews24. Ранее мэр итальянской столицы Роберто Гуалтьери сообщал об около 30 раненых. Взрыв произошел после пожара, на который ранее приехали полиция и пожарные. Их действия позволили избежать крупной трагедии. Согласно информации телеканала, из 45 пострадавших 24 являются обычными гражданами, 11 - сотрудниками полиции. Также травмы получили пожарные, карабинеры и сотрудники спасательной службы. Грохот после мощного взрыва услышали жители всех окрестных районов города, включая центральные кварталы. По сообщению пожарных, на станции вспыхнул газ: взрыв произошел после разрыва трубы, через которую топливо поступало из автоцистерны в резервуары заправки. Окружающие заправку дома получили повреждения фасадов, крупный ущерб нанесен теннисной площадке неподалеку. Как сообщило римское управление здравоохранения, которое цитирует информагентство Agi, двое получивших тяжелые повреждения подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, врачи борются за их жизни.
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026805589.html
https://ria.ru/20250617/sakhalin-2023293054.html
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Взрыв и пожар на АЗС в Риме
Пожар и взрыв произошли на АЗС в Риме, по последним данным СМИ, пострадали более 20 человек.
2025-07-04T18:27
true
PT0M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027129303_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fb1585c0cf6f42e6a47117385807b4bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рим
В мире, Рим
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 45

Rainews24: число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 45

Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате мощного взрыва на автозаправке в Риме возросло до 45, два человека находятся в больнице в тяжелом состоянии, передает новостной телеканал Rainews24.
Ранее мэр итальянской столицы Роберто Гуалтьери сообщал об около 30 раненых. Взрыв произошел после пожара, на который ранее приехали полиция и пожарные. Их действия позволили избежать крупной трагедии.
Дым на месте взрыва в Житомире - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
На АЗС в Житомире прогремели взрывы
2 июля, 18:50
Согласно информации телеканала, из 45 пострадавших 24 являются обычными гражданами, 11 - сотрудниками полиции. Также травмы получили пожарные, карабинеры и сотрудники спасательной службы.
Грохот после мощного взрыва услышали жители всех окрестных районов города, включая центральные кварталы. По сообщению пожарных, на станции вспыхнул газ: взрыв произошел после разрыва трубы, через которую топливо поступало из автоцистерны в резервуары заправки. Окружающие заправку дома получили повреждения фасадов, крупный ущерб нанесен теннисной площадке неподалеку.
Как сообщило римское управление здравоохранения, которое цитирует информагентство Agi, двое получивших тяжелые повреждения подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, врачи борются за их жизни.
Пожар на заправке, устроенный автомобилистом на Сахалине - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Житель Сахалина устроил пожар на АЗС из-за жука на бензобаке
17 июня, 11:50
 
В миреРим
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала