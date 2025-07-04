https://ria.ru/20250704/chislo-2027270384.html

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 45

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 45 - РИА Новости, 04.07.2025

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 45

Число пострадавших в результате мощного взрыва на автозаправке в Риме возросло до 45, два человека находятся в больнице в тяжелом состоянии, передает новостной... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:27:00+03:00

2025-07-04T18:27:00+03:00

2025-07-04T18:27:00+03:00

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рим

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РИМ, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате мощного взрыва на автозаправке в Риме возросло до 45, два человека находятся в больнице в тяжелом состоянии, передает новостной телеканал Rainews24. Ранее мэр итальянской столицы Роберто Гуалтьери сообщал об около 30 раненых. Взрыв произошел после пожара, на который ранее приехали полиция и пожарные. Их действия позволили избежать крупной трагедии. Согласно информации телеканала, из 45 пострадавших 24 являются обычными гражданами, 11 - сотрудниками полиции. Также травмы получили пожарные, карабинеры и сотрудники спасательной службы. Грохот после мощного взрыва услышали жители всех окрестных районов города, включая центральные кварталы. По сообщению пожарных, на станции вспыхнул газ: взрыв произошел после разрыва трубы, через которую топливо поступало из автоцистерны в резервуары заправки. Окружающие заправку дома получили повреждения фасадов, крупный ущерб нанесен теннисной площадке неподалеку. Как сообщило римское управление здравоохранения, которое цитирует информагентство Agi, двое получивших тяжелые повреждения подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, врачи борются за их жизни.

https://ria.ru/20250702/ukraina-2026805589.html

https://ria.ru/20250617/sakhalin-2023293054.html

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Взрыв и пожар на АЗС в Риме Пожар и взрыв произошли на АЗС в Риме, по последним данным СМИ, пострадали более 20 человек. 2025-07-04T18:27 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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