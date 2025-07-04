https://ria.ru/20250704/chislo-2027270384.html
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 45
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 45 - РИА Новости, 04.07.2025
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 45
Число пострадавших в результате мощного взрыва на автозаправке в Риме возросло до 45, два человека находятся в больнице в тяжелом состоянии, передает новостной... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:27:00+03:00
2025-07-04T18:27:00+03:00
2025-07-04T18:27:00+03:00
в мире
рим
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РИМ, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате мощного взрыва на автозаправке в Риме возросло до 45, два человека находятся в больнице в тяжелом состоянии, передает новостной телеканал Rainews24. Ранее мэр итальянской столицы Роберто Гуалтьери сообщал об около 30 раненых. Взрыв произошел после пожара, на который ранее приехали полиция и пожарные. Их действия позволили избежать крупной трагедии. Согласно информации телеканала, из 45 пострадавших 24 являются обычными гражданами, 11 - сотрудниками полиции. Также травмы получили пожарные, карабинеры и сотрудники спасательной службы. Грохот после мощного взрыва услышали жители всех окрестных районов города, включая центральные кварталы. По сообщению пожарных, на станции вспыхнул газ: взрыв произошел после разрыва трубы, через которую топливо поступало из автоцистерны в резервуары заправки. Окружающие заправку дома получили повреждения фасадов, крупный ущерб нанесен теннисной площадке неподалеку. Как сообщило римское управление здравоохранения, которое цитирует информагентство Agi, двое получивших тяжелые повреждения подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, врачи борются за их жизни.
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026805589.html
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Взрыв и пожар на АЗС в Риме
Пожар и взрыв произошли на АЗС в Риме, по последним данным СМИ, пострадали более 20 человек.
2025-07-04T18:27
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в мире, рим
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 45
Rainews24: число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 45
РИМ, 4 июл - РИА Новости.
Число пострадавших в результате мощного взрыва на автозаправке в Риме возросло до 45, два человека находятся в больнице в тяжелом состоянии, передает новостной телеканал Rainews24
.
Ранее мэр итальянской столицы Роберто Гуалтьери сообщал об около 30 раненых. Взрыв произошел после пожара, на который ранее приехали полиция и пожарные. Их действия позволили избежать крупной трагедии.
Согласно информации телеканала, из 45 пострадавших 24 являются обычными гражданами, 11 - сотрудниками полиции. Также травмы получили пожарные, карабинеры и сотрудники спасательной службы.
Грохот после мощного взрыва услышали жители всех окрестных районов города, включая центральные кварталы. По сообщению пожарных, на станции вспыхнул газ: взрыв произошел после разрыва трубы, через которую топливо поступало из автоцистерны в резервуары заправки. Окружающие заправку дома получили повреждения фасадов, крупный ущерб нанесен теннисной площадке неподалеку.
Как сообщило римское управление здравоохранения, которое цитирует информагентство Agi, двое получивших тяжелые повреждения подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, врачи борются за их жизни.