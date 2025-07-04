https://ria.ru/20250704/chekhiya-2027220344.html
В чешских больницах запустили резервные генераторы
В чешских больницах запустили резервные генераторы - РИА Новости, 04.07.2025
В чешских больницах запустили резервные генераторы
Резервные генераторы работают в чешских больницах, затронутых отключением электричества, пациентам ничего не угрожает, заверил глава минздрава Чехии Властимил... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:48:00+03:00
2025-07-04T15:48:00+03:00
2025-07-04T16:48:00+03:00
в мире
чехия
прага
петр фиала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027190632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_367ea06d2e52955451510504c6937310.jpg
ПРАГА, 4 июл - РИА Новости. Резервные генераторы работают в чешских больницах, затронутых отключением электричества, пациентам ничего не угрожает, заверил глава минздрава Чехии Властимил Валек. "Хочу всех успокоить. У учреждений здравоохранения на такие случаи подготовлены четкие инструкции. В больницах, затронутых отключением, запущены резервные генераторы. Забота о пациентах не под угрозой ", - написал Валек в соцсети X в пятницу.Он добавил, что некоторые процедуры в больницах на этом фоне все же могут быть отложены. Ранее в пятницу издание Novinky со ссылкой на полицию и управление пожарной охраны сообщило, что в значительной части Праги произошло отключение электроэнергии, прекратили работу городское метро, остановлено движение трамваев и троллейбусов, пожарные реагируют на большое количество вызовов от людей, застрявших в лифтах. Как сообщила агентству ЧТК компания Pražská energetika (PRE), причиной отключения электричества во многих частях чешской столицы стала авария на подстанции ČEPS в районе Ходов на юге города. По словам представителя энергокомпании, сейчас специалисты работают над ремонтом, но пока не ясно, сколько времени это займет. Отключения электроэнергии в пятницу также произошли в ряде других городов республики, в частности, в краевых центрах Либерец (на севере страны), Усти-над-Лабем (на западе страны), Градец-Кралове (на востоке страны). Комментируя возникшую ситуацию, премьер Петр Фиала заявил, что идет расследование причин аварии.
https://ria.ru/20250704/svet-2027177669.html
чехия
прага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027190632_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46061e7459ae596d8c14e19adbe103ec.jpg
Блэкаут в Праге
Часть страны осталась без электричества. Свет пропал сегодня после обеда. Встали трамваи, метро и троллейбусы. Не работают банкоматы. Барберы замечены на улице. Аэропорт Праги пока работает без перебоев. Предварительно, причиной стала неисправность части подстанции в Ходове. Власти сообщили, что на данный момент нет информации о том, что за блэкаутом может стоять кибер- или террористическая атака.
2025-07-04T15:48
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, прага, петр фиала
В мире, Чехия, Прага, Петр Фиала
В чешских больницах запустили резервные генераторы
В Чехии в больницах, затронутых отключением света, работают резервные генераторы
ПРАГА, 4 июл - РИА Новости. Резервные генераторы работают в чешских больницах, затронутых отключением электричества, пациентам ничего не угрожает, заверил глава минздрава Чехии Властимил Валек.
«
"Хочу всех успокоить. У учреждений здравоохранения на такие случаи подготовлены четкие инструкции. В больницах, затронутых отключением, запущены резервные генераторы. Забота о пациентах не под угрозой ", - написал Валек в соцсети X в пятницу.
Он добавил, что некоторые процедуры в больницах на этом фоне все же могут быть отложены.
Ранее в пятницу издание Novinky со ссылкой на полицию и управление пожарной охраны сообщило, что в значительной части Праги
произошло отключение электроэнергии, прекратили работу городское метро, остановлено движение трамваев и троллейбусов, пожарные реагируют на большое количество вызовов от людей, застрявших в лифтах.
Как сообщила агентству ЧТК компания Pražská energetika (PRE), причиной отключения электричества во многих частях чешской столицы стала авария на подстанции ČEPS в районе Ходов на юге города. По словам представителя энергокомпании, сейчас специалисты работают над ремонтом, но пока не ясно, сколько времени это займет.
Отключения электроэнергии в пятницу также произошли в ряде других городов республики, в частности, в краевых центрах Либерец (на севере страны), Усти-над-Лабем (на западе страны), Градец-Кралове (на востоке страны).
Комментируя возникшую ситуацию, премьер Петр Фиала
заявил, что идет расследование причин аварии.