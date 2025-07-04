https://ria.ru/20250704/chekhiya-2027220344.html

В чешских больницах запустили резервные генераторы

В чешских больницах запустили резервные генераторы - РИА Новости, 04.07.2025

В чешских больницах запустили резервные генераторы

Резервные генераторы работают в чешских больницах, затронутых отключением электричества, пациентам ничего не угрожает, заверил глава минздрава Чехии Властимил... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:48:00+03:00

2025-07-04T15:48:00+03:00

2025-07-04T16:48:00+03:00

в мире

чехия

прага

петр фиала

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ПРАГА, 4 июл - РИА Новости. Резервные генераторы работают в чешских больницах, затронутых отключением электричества, пациентам ничего не угрожает, заверил глава минздрава Чехии Властимил Валек. "Хочу всех успокоить. У учреждений здравоохранения на такие случаи подготовлены четкие инструкции. В больницах, затронутых отключением, запущены резервные генераторы. Забота о пациентах не под угрозой ", - написал Валек в соцсети X в пятницу.Он добавил, что некоторые процедуры в больницах на этом фоне все же могут быть отложены. Ранее в пятницу издание Novinky со ссылкой на полицию и управление пожарной охраны сообщило, что в значительной части Праги произошло отключение электроэнергии, прекратили работу городское метро, остановлено движение трамваев и троллейбусов, пожарные реагируют на большое количество вызовов от людей, застрявших в лифтах. Как сообщила агентству ЧТК компания Pražská energetika (PRE), причиной отключения электричества во многих частях чешской столицы стала авария на подстанции ČEPS в районе Ходов на юге города. По словам представителя энергокомпании, сейчас специалисты работают над ремонтом, но пока не ясно, сколько времени это займет. Отключения электроэнергии в пятницу также произошли в ряде других городов республики, в частности, в краевых центрах Либерец (на севере страны), Усти-над-Лабем (на западе страны), Градец-Кралове (на востоке страны). Комментируя возникшую ситуацию, премьер Петр Фиала заявил, что идет расследование причин аварии.

https://ria.ru/20250704/svet-2027177669.html

чехия

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Блэкаут в Праге Часть страны осталась без электричества. Свет пропал сегодня после обеда. Встали трамваи, метро и троллейбусы. Не работают банкоматы. Барберы замечены на улице. Аэропорт Праги пока работает без перебоев. Предварительно, причиной стала неисправность части подстанции в Ходове. Власти сообщили, что на данный момент нет информации о том, что за блэкаутом может стоять кибер- или террористическая атака. 2025-07-04T15:48 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чехия, прага, петр фиала