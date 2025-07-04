https://ria.ru/20250704/britaniya-2027250850.html

Британия хочет перевести ИИ на военные рельсы, пишет Guardian

Британия хочет перевести ИИ на военные рельсы, пишет Guardian - РИА Новости, 04.07.2025

Британия хочет перевести ИИ на военные рельсы, пишет Guardian

Министр по технологиям Великобритании Питер Кайл потребовал от Института Алана Тьюринга (ATI), ведущего научно-исследовательского института страны в области... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:30:00+03:00

2025-07-04T17:30:00+03:00

2025-07-04T17:30:00+03:00

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ЛОНДОН, 4 июл - РИА Новости. Министр по технологиям Великобритании Питер Кайл потребовал от Института Алана Тьюринга (ATI), ведущего научно-исследовательского института страны в области искусственного интеллекта (ИИ), сосредоточиться на работе в области обороны и военных технологий, сообщила газета Guardian. "В дальнейшем проекты в области обороны и национальной безопасности должны стать основой деятельности ATI, соответственно, необходимо укрепить взаимодействие с британскими службами безопасности, обороны и разведки", - написал Кайл в письме, адресованном институту, с которым ознакомилось издание. Министр подчеркнул, что для этого институту необходимы структурные реформы и смена руководства, после которых ATI должен будет уделять приоритетное внимание обороне, национальной безопасности и суверенитету в области ИИ. Номинально независимый от правительства ATI возглавляет бывший глава подразделения Amazon в Великобритании Дуг Гурр. Институт, который получает государственное финансирование, уже проходит процесс реструктуризации и уволил ряд сотрудников. В конце 2024 года опрос среди работников показал, что каждый пятый сотрудник считает, что реформы угрожают подорвать авторитет ATI.

https://ria.ru/20250626/tsyufan--2025662879.html

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в мире, технологии, великобритания, алан тьюринг, amazon