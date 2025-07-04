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Силуанов рассказал об обсуждении в БРИКС запуска новой инвестплатформы - РИА Новости, 04.07.2025
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19:36 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/briks-2027292269.html
Силуанов рассказал об обсуждении в БРИКС запуска новой инвестплатформы
Силуанов рассказал об обсуждении в БРИКС запуска новой инвестплатформы - РИА Новости, 04.07.2025
Силуанов рассказал об обсуждении в БРИКС запуска новой инвестплатформы
Министр финансов России Антон Силуанов заявил о необходимости нового подхода для привлечения стабильных долгосрочных инвестиций, включающего в том числе работу... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T19:36:00+03:00
2025-07-04T19:36:00+03:00
экономика
технологии
россия
рио-де-жанейро (город)
антон силуанов
брикс
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл – РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов заявил о необходимости нового подхода для привлечения стабильных долгосрочных инвестиций, включающего в том числе работу с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), в связи с этим страны БРИКС обсуждают запуск новой инвестиционной платформы. "Важно кратно наращивать инвестиции в инфраструктуру. Нужен новый подход к привлечению финансирования по стабильным долгосрочным притокам капитала, включая работу с цифровыми финансовыми активами", - сказал министр на церемонии открытия Совета управляющих НБР и пленарном заседании на тему: "Стимулирование развития: содействие инновациям, сотрудничеству и позитивным изменениям благодаря многостороннему банку развития стран Глобального Юга", которая проходит в Рио-де-Жанейро. "Это возможно достичь через запуск новой инвестиционной платформы для глобального роста. Такая инициатива обсуждается в рамках БРИКС. Она будет объединять инвестиционные механизмы, технологические стандарты, финансовые и технологические сервисы, торговые инструменты и целый ряд других решений", - рассказал Силуанов.
https://ria.ru/20250704/briks-2027273907.html
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экономика, технологии, россия, рио-де-жанейро (город), антон силуанов, брикс
Экономика, Технологии, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Антон Силуанов, БРИКС
Силуанов рассказал об обсуждении в БРИКС запуска новой инвестплатформы

Силуанов: в БРИКС обсуждают запуск новой инвестплатформы для глобального роста

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Саммит БРИКС. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл – РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов заявил о необходимости нового подхода для привлечения стабильных долгосрочных инвестиций, включающего в том числе работу с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), в связи с этим страны БРИКС обсуждают запуск новой инвестиционной платформы.
«
"Важно кратно наращивать инвестиции в инфраструктуру. Нужен новый подход к привлечению финансирования по стабильным долгосрочным притокам капитала, включая работу с цифровыми финансовыми активами", - сказал министр на церемонии открытия Совета управляющих НБР и пленарном заседании на тему: "Стимулирование развития: содействие инновациям, сотрудничеству и позитивным изменениям благодаря многостороннему банку развития стран Глобального Юга", которая проходит в Рио-де-Жанейро.
"Это возможно достичь через запуск новой инвестиционной платформы для глобального роста. Такая инициатива обсуждается в рамках БРИКС. Она будет объединять инвестиционные механизмы, технологические стандарты, финансовые и технологические сервисы, торговые инструменты и целый ряд других решений", - рассказал Силуанов.
БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В БРИКС обсуждают инициативы России по трансграничной системе платежей
Вчера, 18:39
 
ЭкономикаТехнологииРоссияРио-де-Жанейро (город)Антон СилуановБРИКС
 
 
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