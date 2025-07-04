https://ria.ru/20250704/briks-2027292269.html

Силуанов рассказал об обсуждении в БРИКС запуска новой инвестплатформы

Силуанов рассказал об обсуждении в БРИКС запуска новой инвестплатформы - РИА Новости, 04.07.2025

Силуанов рассказал об обсуждении в БРИКС запуска новой инвестплатформы

Министр финансов России Антон Силуанов заявил о необходимости нового подхода для привлечения стабильных долгосрочных инвестиций, включающего в том числе работу... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T19:36:00+03:00

2025-07-04T19:36:00+03:00

2025-07-04T19:36:00+03:00

экономика

технологии

россия

рио-де-жанейро (город)

антон силуанов

брикс

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл – РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов заявил о необходимости нового подхода для привлечения стабильных долгосрочных инвестиций, включающего в том числе работу с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), в связи с этим страны БРИКС обсуждают запуск новой инвестиционной платформы. "Важно кратно наращивать инвестиции в инфраструктуру. Нужен новый подход к привлечению финансирования по стабильным долгосрочным притокам капитала, включая работу с цифровыми финансовыми активами", - сказал министр на церемонии открытия Совета управляющих НБР и пленарном заседании на тему: "Стимулирование развития: содействие инновациям, сотрудничеству и позитивным изменениям благодаря многостороннему банку развития стран Глобального Юга", которая проходит в Рио-де-Жанейро. "Это возможно достичь через запуск новой инвестиционной платформы для глобального роста. Такая инициатива обсуждается в рамках БРИКС. Она будет объединять инвестиционные механизмы, технологические стандарты, финансовые и технологические сервисы, торговые инструменты и целый ряд других решений", - рассказал Силуанов.

https://ria.ru/20250704/briks-2027273907.html

россия

рио-де-жанейро (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, рио-де-жанейро (город), антон силуанов, брикс