https://ria.ru/20250704/briks-2027273907.html

В БРИКС обсуждают инициативы России по трансграничной системе платежей

В БРИКС обсуждают инициативы России по трансграничной системе платежей - РИА Новости, 04.07.2025

В БРИКС обсуждают инициативы России по трансграничной системе платежей

Инициативы России, в том числе по трансграничной системе платежей и созданию перестраховочной компании, выдвинутые в ходе ее председательства в БРИКС,... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:39:00+03:00

2025-07-04T18:39:00+03:00

2025-07-04T18:39:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - РИА Новости. Инициативы России, в том числе по трансграничной системе платежей и созданию перестраховочной компании, выдвинутые в ходе ее председательства в БРИКС, обсуждаются сегодня в объединении, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Нам очень важно, что те инициативы, которые Российская Федерация поднимала в период своего председательства, нашли отражение в сегодняшней повестке. В первую очередь, это инициативы в части финансового развития и финансового объединения наших стран. Речь идет о трансграничной системе платежей, речь идет о создании перестраховочной компании стран-членов БРИКС, речь идет о создании междепозитарных мостов. Все эти вопросы, которые поднимала РФ, обсуждаются, инициируются и нашей страной, и целым рядом других стран-членов БРИКС", - сказал Силуанов. Так, лидеры стран БРИКС по итогам саммита в Казани в прошлом году договорились изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear, а также независимой перестраховочной компании BRICS (Re)Insurance с участием на добровольной основе.

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россия, казань, антон силуанов, брикс, в мире