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В БРИКС обсуждают инициативы России по трансграничной системе платежей - РИА Новости, 04.07.2025
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18:39 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/briks-2027273907.html
В БРИКС обсуждают инициативы России по трансграничной системе платежей
В БРИКС обсуждают инициативы России по трансграничной системе платежей - РИА Новости, 04.07.2025
В БРИКС обсуждают инициативы России по трансграничной системе платежей
Инициативы России, в том числе по трансграничной системе платежей и созданию перестраховочной компании, выдвинутые в ходе ее председательства в БРИКС,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:39:00+03:00
2025-07-04T18:39:00+03:00
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казань
антон силуанов
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - РИА Новости. Инициативы России, в том числе по трансграничной системе платежей и созданию перестраховочной компании, выдвинутые в ходе ее председательства в БРИКС, обсуждаются сегодня в объединении, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Нам очень важно, что те инициативы, которые Российская Федерация поднимала в период своего председательства, нашли отражение в сегодняшней повестке. В первую очередь, это инициативы в части финансового развития и финансового объединения наших стран. Речь идет о трансграничной системе платежей, речь идет о создании перестраховочной компании стран-членов БРИКС, речь идет о создании междепозитарных мостов. Все эти вопросы, которые поднимала РФ, обсуждаются, инициируются и нашей страной, и целым рядом других стран-членов БРИКС", - сказал Силуанов. Так, лидеры стран БРИКС по итогам саммита в Казани в прошлом году договорились изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear, а также независимой перестраховочной компании BRICS (Re)Insurance с участием на добровольной основе.
https://ria.ru/20250704/siluanov-2027272086.html
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россия, казань, антон силуанов, брикс, в мире
Россия, Казань, Антон Силуанов, БРИКС, В мире
В БРИКС обсуждают инициативы России по трансграничной системе платежей

Силуанов: в БРИКС обсуждают инициативы России по трансграничной системе платежей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - РИА Новости. Инициативы России, в том числе по трансграничной системе платежей и созданию перестраховочной компании, выдвинутые в ходе ее председательства в БРИКС, обсуждаются сегодня в объединении, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Нам очень важно, что те инициативы, которые Российская Федерация поднимала в период своего председательства, нашли отражение в сегодняшней повестке. В первую очередь, это инициативы в части финансового развития и финансового объединения наших стран. Речь идет о трансграничной системе платежей, речь идет о создании перестраховочной компании стран-членов БРИКС, речь идет о создании междепозитарных мостов. Все эти вопросы, которые поднимала РФ, обсуждаются, инициируются и нашей страной, и целым рядом других стран-членов БРИКС", - сказал Силуанов.
Так, лидеры стран БРИКС по итогам саммита в Казани в прошлом году договорились изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear, а также независимой перестраховочной компании BRICS (Re)Insurance с участием на добровольной основе.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Силуанов рассказал о дискуссиях по инвестплатформе БРИКС
Вчера, 18:34
 
РоссияКазаньАнтон СилуановБРИКСВ мире
 
 
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