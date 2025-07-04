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НБР должен быть лидером в области развития ИИ, заявил Силуанов - РИА Новости, 04.07.2025
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18:00 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/briks-2027261717.html
НБР должен быть лидером в области развития ИИ, заявил Силуанов
НБР должен быть лидером в области развития ИИ, заявил Силуанов - РИА Новости, 04.07.2025
НБР должен быть лидером в области развития ИИ, заявил Силуанов
Новый банк развития (НБР) должен быть лидером в области развития искусственного интеллекта, объединяя усилия стран БРИКС для снижения рисков цифрового... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:00:00+03:00
2025-07-04T18:00:00+03:00
технологии
россия
рио-де-жанейро (город)
дурбан
антон силуанов
брикс
новый банк развития
в мире
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - РИА Новости. Новый банк развития (НБР) должен быть лидером в области развития искусственного интеллекта, объединяя усилия стран БРИКС для снижения рисков цифрового неравенства, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. Министр выступил на церемонии открытия Совета управляющих НБР и пленарном заседании "Стимулирование развития: содействие инновациям, сотрудничеству и позитивным изменениям благодаря многостороннему банку развития стран Глобального Юга", которое проходит в Рио-де-Жанейро. "Сегодня нужно быть в тренде новых технологий. Быстрое развитие искусственного интеллекта дает новые возможности, c одной стороны, но и... говорит о новых рисках неравенства между странами. Поэтому нам необходимо самым активным образом кооперироваться в области искусственного интеллекта, и Новый банк здесь должен быть лидером в этой области, объединяя усилия наших стран", - сказал Силуанов. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
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технологии, россия, рио-де-жанейро (город), дурбан, антон силуанов, брикс, новый банк развития, в мире
Технологии, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Дурбан, Антон Силуанов, БРИКС, Новый банк развития, В мире
НБР должен быть лидером в области развития ИИ, заявил Силуанов

Силуанов: НБР должен быть лидером в развитии ИИ и объединить усилия стран БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - РИА Новости. Новый банк развития (НБР) должен быть лидером в области развития искусственного интеллекта, объединяя усилия стран БРИКС для снижения рисков цифрового неравенства, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Министр выступил на церемонии открытия Совета управляющих НБР и пленарном заседании "Стимулирование развития: содействие инновациям, сотрудничеству и позитивным изменениям благодаря многостороннему банку развития стран Глобального Юга", которое проходит в Рио-де-Жанейро.
"Сегодня нужно быть в тренде новых технологий. Быстрое развитие искусственного интеллекта дает новые возможности, c одной стороны, но и... говорит о новых рисках неравенства между странами. Поэтому нам необходимо самым активным образом кооперироваться в области искусственного интеллекта, и Новый банк здесь должен быть лидером в этой области, объединяя усилия наших стран", - сказал Силуанов.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
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