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Силуанов рассказал о впечатляющих финансовых активах стран БРИКС
Силуанов рассказал о впечатляющих финансовых активах стран БРИКС - РИА Новости, 04.07.2025
Силуанов рассказал о впечатляющих финансовых активах стран БРИКС
Совокупный объем финансовых активов стран БРИКС достиг 60 триллионов долларов, что составляет более 50% от мирового уровня, заявил министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:07:00+03:00
2025-07-04T17:07:00+03:00
2025-07-04T17:07:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл – РИА Новости. Совокупный объем финансовых активов стран БРИКС достиг 60 триллионов долларов, что составляет более 50% от мирового уровня, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Совокупный объем финансовых активов (стран БРИКС - ред.) достиг около более 60 триллионов долларов США, то есть более 50% от мирового уровня", - сказал министр на церемонии открытия Совета управляющих НБР и пленарном заседании на тему: "Стимулирование развития: содействие инновациям, сотрудничеству и позитивным изменениям благодаря многостороннему банку развития стран Глобального Юга", которая проходит в Рио-де-Жанейро. В этих условиях трансформируется и модель Нового банка развития, добавил Силуанов. "От банка стран БРИКС к банку Глобального Юга. "Расширяет свою географию, к банку присоединяются новые страны. Приветствуем Алжир, Узбекистан, Колумбию", - сказал он.
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россия, сша, рио-де-жанейро (город), антон силуанов, брикс, новый банк развития, в мире
Россия, США, Рио-де-Жанейро (город), Антон Силуанов, БРИКС, Новый банк развития, В мире
Силуанов рассказал о впечатляющих финансовых активах стран БРИКС
Силуанов: объем финансовых активов стран БРИКС достиг 60 триллионов долларов