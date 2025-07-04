https://ria.ru/20250704/briks-2026997796.html

"Платят не тем". Россия опять рассчиталась по-своему

"Платят не тем". Россия опять рассчиталась по-своему - РИА Новости, 04.07.2025

"Платят не тем". Россия опять рассчиталась по-своему

Бразилия последней из основателей БРИКС присоединилась к торговле в национальных валютах. В целом внутри международного объединения таких платежей уже 90... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T08:00:00+03:00

2025-07-04T08:00:00+03:00

2025-07-04T08:04:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Бразилия последней из основателей БРИКС присоединилась к торговле в национальных валютах. В целом внутри международного объединения таких платежей уже 90 процентов. Что в основном покупают за собственные деньги, какие преимущества это дает Москве и торговым партнерам, как укрепляет позиции организации — в материале РИА Новости.За что платятКак отметил бразильский посол Родригу де Лима Баэна Суареш, сейчас на национальные валюты приходится до десяти процентов транзакций с Россией, но этот показатель скоро увеличится.В 2024-м товарооборот между двумя странами прибавил 9,3%, достигнув 12,4 миллиарда долларов. Российский экспорт вырос на 9,5%, до 10,96 миллиарда, бразильский — на 8,2%, до 1,45 миллиарда.В поставках из России лидируют минеральные удобрения — больше 65%. Далее идут нефтепродукты, каменный уголь, металл. Из Бразилии поступают мясо птицы и говядина, соевый шрот и бобы, кофе, тростниковый сахар-сырец, а также цитрусовые концентраты и табачное сырье.Как платятЗа удобрения и нефтепродукты бразильские импортеры все чаще рассчитываются рублями, а российские покупатели кофе и мяса — реалами, уточняет Вадим Петров, председатель экспертного совета проекта "Экософия" президентской платформы "Россия — страна возможностей".При этом в двустороннем обороте рубль преобладает в большей части экспортных операций, тогда как в импорте из Бразилии заметную долю занял китайский юань.Это промежуточная валюта: около 40% платежей российские импортеры переводят в юани, а затем в бразильские реалы через корсчета в банках КНР. Таким образом, по абсолютному объему операций без участия доллара и евро на первом месте находится юань, на втором — рубль, на третьем — реал, уточняет аналитик.Юани и рублиВ национальных валютах в БРИКС рассчитываются за энергоносители, сельскохозяйственную продукцию, металлы и минеральные ресурсы, удобрения и промышленные товары.Рубль наиболее активно используют в торговле с Индией и Ираном.По данным ЦБ на апрель, платежи в рублях при импорте товаров и оказании услуг — 56,2%, при экспорте — 52,3."Впервые более половины расчетов во внешней торговле были выполнены в национальной валюте в марте. В долларах теперь только 0,9 миллиарда", — уточняет Дмитрий Хомяков, начальник отдела доверительного управления "КСП Капитал".Конечно, контракты часто привязывают к доллару и евро, чтобы минимизировать риски. Однако сами платежи осуществляют в национальной валюте."И это имеет ключевое значение. Например, контракт заключен в долларах, но расчет — в рублях или реалах по согласованному курсу, что и отражает итоговая статистика", — подчеркивает Артем Зверев, эксперт международной логистической компании "BE Cервис".Финансовая инфраструктураОслабление зависимости от недружественных валют — одна из основных задач БРИКС. Это повышает платежеспособность и экономическую устойчивость к внешним потрясениям. Позволяет России и торговым партнерам добиться дедолларизации, сокращения комиссий и санкционных рисков."Основной момент — использование независимой финансовой инфраструктуры. Расчеты в долларах через SWIFT могут заблокировать, и они обходятся очень дорого, особенно для развивающихся стран. Национальные валюты, как правило, подразумевают альтернативные инструменты. В глобальном масштабе это способно экономить до 30 миллиардов долларов в год", — отмечает Илья Иванинский, глава Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета.Есть, разумеется, и очевидные риски, в частности — повышенная волатильность национальных валют, необходимость поддержания достаточной ликвидности для эффективного осуществления сделок. Эти проблемы решит дальнейшая синхронизация платежных систем БРИКС.Одно из ключевых требований на глобальном уровне — формирование инфраструктуры для клиринга, верификации и контроля, указывает Исмаил Исмаилов, доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве России.Но этого ждут уже в обозримой перспективе. В ближайших планах — запуск собственной системы международных расчетов на основе технологии блокчейн BRICS Pay и развитие цифровой расчетно-платежной платформы BRICS Bridge.США и ЕС, разумеется, обеспокоены ослаблением значимости доллара и евро в мировой торговле. Но помешать этому никто не может.

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экономика, россия, бразилия, москва, центральный банк рф (цб рф), брикс