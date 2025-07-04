https://ria.ru/20250704/briks--2027147315.html

Фатеев: отраслевые выставки – это короткий путь к контрактам в БРИКС

Фатеев: отраслевые выставки – это короткий путь к контрактам в БРИКС - РИА Новости, 04.07.2025

Фатеев: отраслевые выставки – это короткий путь к контрактам в БРИКС

За последние три года число участников из стран БРИКС на выставках "Экспоцентра" выросло в пять раз, достигнув рекордных 66% всей площади, что подтверждает их... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:20:00+03:00

2025-07-04T12:20:00+03:00

2025-07-04T12:20:00+03:00

россия

рио-де-жанейро (город)

москва

брикс

экспоцентр

торгово-промышленная палата рф

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. За последние три года число участников из стран БРИКС на выставках "Экспоцентра" выросло в пять раз, достигнув рекордных 66% всей площади, что подтверждает их эффективность для поиска бизнес-партнеров, сообщил глава комитета ТПП России по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев. Накануне XVII саммита БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро 6–7 июля, в городе проходят два деловых события: 3 июля — Российско-бразильский бизнес-форум, а 4 июля — мероприятия Делового совета БРИКС. Предприниматели и представители органов власти стран БРИКС обсуждают вопросы продовольственной безопасности, инвестиционного и промышленного сотрудничества, "зеленой" энергетики, цифровой экономики, подготовки кадров, а также роль отраслевых выставок как одного из действенных инструментов для продвижения технологий и заключения межкорпоративных контрактов. "Мы отмечаем динамичный рост участия компаний из стран БРИКС на выставках “Экспоцентра” — за последние три года доля экспонентов блока на наших площадках увеличилась в пять раз, достигнув рекордных 66% всей площади, арендуемой иностранными компаниями. Как говорится, экспоненты голосуют рублем, что подтверждает высокую эффективность выставок для поиска бизнес-партнеров, заключения контрактов и выхода на российский рынок", — приводит пресс-служба "Экспоцентра" слова Фатеева. Он добавил, что выставки являются драйвером экономики. По данным Всемирной ассоциации выставочной индустрии в 2024 году около 5 миллионов компаний представили на выставках продукцию, услуги и технологии, с которыми ознакомились более 300 миллионов посетителей. Экономический эффект от выставочной деятельности в мире достиг 400 миллиардов долларов. Поэтому, считает гендиректор, отраслевые выставки давно стали для стран БРИКС не просто витриной, а полноценным механизмом экономического взаимодействия. "Мы еще 10 лет назад начали постоянную работу со странами БРИКС, организовав по инициативе ТПП России в 2015 году в Москве в “Экспоцентре” встречу с руководителями выставочных компаний стран БРИКС и ШОС. С тех пор мы работаем с коллегами в режиме “24/7”. Совместно формируем календарь экспозиций, помогаем бизнесу адаптироваться к требованиям новых рынков", — отметил Фатеев. По его словам, после дискуссий на Российско-бразильском бизнес-форуме и в Деловом совете БРИКС отмечается запрос на дальнейшее углубление отраслевого сотрудничества – прежде всего в машиностроении, энергетике, химии и агротехнологиях. "Экспоцентр", как подчеркнул его гендиректор, готов в ближайшем сезоне предложить участникам выставок новые форматы. По итогам встреч появились идеи развития совместной конгрессно-выставочной деятельности. В качестве примера Фатеев указал, что в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве с выставочными компаниями стран БРИКС "Экспоцентр" готов проводить совместные мероприятия на площадках партнеров на регулярной основе, а на собственных выставках организовать биржи контактов, отраслевые делегации иностранных закупщиков и технологических партнеров по промышленным предприятиям России, подумать над специальными онлайн-форматами участия в выставках от VR-павильонов до постоянных шоу-румов предприятий из стран БРИКС. "Конечно, все эти идеи необходимо детально проработать с нашими зарубежными коллегами, чем мы и займемся в ближайшее время", — подытожил Фатеев.

https://ria.ru/20250526/metalloobrabotka-2019155483.html

https://ria.ru/20250414/neftegaz-2011192280.html

https://ria.ru/20250422/renwex-2025-2012783096.html

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россия, рио-де-жанейро (город), москва, брикс, экспоцентр, торгово-промышленная палата рф