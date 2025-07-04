https://ria.ru/20250704/brendi-2027199890.html
В ЕС считают китайские пошлины на бренди неоправданными и несправедливыми
В ЕС считают китайские пошлины на бренди неоправданными и несправедливыми - РИА Новости, 04.07.2025
В ЕС считают китайские пошлины на бренди неоправданными и несправедливыми
В ЕС оценят решение КНР об окончательном введении пошлин на европейский бренди и примут решение по дальнейшим шагам, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:58:00+03:00
2025-07-04T14:58:00+03:00
2025-07-04T14:58:00+03:00
экономика
китай
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. В ЕС оценят решение КНР об окончательном введении пошлин на европейский бренди и примут решение по дальнейшим шагам, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "ЕС сожалеет о решении Китая ввести окончательные антидемпинговые меры в отношении импорта бренди из ЕС в Китай. Мы были уведомлены об этом решении сегодня. Мы очень внимательно следили за этим расследованием с самого начала. Наше мнение с самого начала было неизменным и очень твердым. Мы считаем, что меры Китая несправедливы. Мы считаем, они неоправданны. Мы считаем, что они противоречат применимым международным правилам и, следовательно, являются необоснованными", - сказал он. По его словам, сейчас ЕК "внимательно изучит эти меры и оценит дальнейшие шаги в целях наилучшей защиты промышленности ЕС и экономических интересов ЕС". Китай с 5 июля сроком на пять лет вводит антидемпинговые пошлины в отношении импортируемого бренди, произведенного в Евросоюзе, сообщило в пятницу министерство коммерции КНР. Соответствующие пошлины вводятся сроком на пять лет, а их размер будет определяться, исходя из налогооблагаемой цены импортируемых товаров. В ведомстве пояснили, что антидемпинговые пошлины не будут применяться задним числом в отношении бренди из ЕС, импортированного с 11 октября 2024 года по 4 июля 2025 года, а также до введения до введения временных антидемпинговых мер. Антидемпинговое расследование в отношении европейского алкоголя китайские власти запустили 5 января 2024 года. Сроки его завершения неоднократно откладывались из-за "сложности" дела. Помимо расследования, которое должно было продлиться год, в начале октября в министерстве коммерции КНР заявили о введении временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза коньяка и бренди. Таможенные пошлины на коньяк могут составить 35%. Как отмечали европейские СМИ, меры Китая стали ответом на расследование ЕС в отношении китайских электрокаров. Еврокомиссия 4 октября 2024 года сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя сборы составят до 36,3%. -0-
https://ria.ru/20250617/roskongress-2023227490.html
https://ria.ru/20241010/kitay-1977343948.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, китай, брюссель, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Китай, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕС считают китайские пошлины на бренди неоправданными и несправедливыми
В ЕС обещали подумать над шагами в ответ на пошлины КНР на европейский бренди
БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. В ЕС оценят решение КНР об окончательном введении пошлин на европейский бренди и примут решение по дальнейшим шагам, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
«
"ЕС
сожалеет о решении Китая
ввести окончательные антидемпинговые меры в отношении импорта бренди из ЕС в Китай. Мы были уведомлены об этом решении сегодня. Мы очень внимательно следили за этим расследованием с самого начала. Наше мнение с самого начала было неизменным и очень твердым. Мы считаем, что меры Китая несправедливы. Мы считаем, они неоправданны. Мы считаем, что они противоречат применимым международным правилам и, следовательно, являются необоснованными", - сказал он.
По его словам, сейчас ЕК
"внимательно изучит эти меры и оценит дальнейшие шаги в целях наилучшей защиты промышленности ЕС и экономических интересов ЕС".
Китай с 5 июля сроком на пять лет вводит антидемпинговые пошлины в отношении импортируемого бренди, произведенного в Евросоюзе, сообщило в пятницу министерство коммерции КНР.
Соответствующие пошлины вводятся сроком на пять лет, а их размер будет определяться, исходя из налогооблагаемой цены импортируемых товаров.
В ведомстве пояснили, что антидемпинговые пошлины не будут применяться задним числом в отношении бренди из ЕС, импортированного с 11 октября 2024 года по 4 июля 2025 года, а также до введения до введения временных антидемпинговых мер.
Антидемпинговое расследование в отношении европейского алкоголя китайские власти запустили 5 января 2024 года. Сроки его завершения неоднократно откладывались из-за "сложности" дела. Помимо расследования, которое должно было продлиться год, в начале октября в министерстве коммерции КНР заявили о введении временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза коньяка и бренди. Таможенные пошлины на коньяк могут составить 35%.
Как отмечали европейские СМИ, меры Китая стали ответом на расследование ЕС в отношении китайских электрокаров. Еврокомиссия 4 октября 2024 года сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя сборы составят до 36,3%. -0-