https://ria.ru/20250704/bpla-2027279121.html

В Турции воздержались от комментариев по по поводу закупки БПЛА для Украины

В Турции воздержались от комментариев по по поводу закупки БПЛА для Украины - РИА Новости, 04.07.2025

В Турции воздержались от комментариев по по поводу закупки БПЛА для Украины

Турецкая сторона не комментирует сообщения о присоединении к "коалиции дронов" для закупок беспилотных летательных аппаратов для Украины, позиция страны по... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:55:00+03:00

2025-07-04T18:55:00+03:00

2025-07-04T22:00:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

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АНКАРА, 4 июл - РИА Новости. Турецкая сторона не комментирует сообщения о присоединении к "коалиции дронов" для закупок беспилотных летательных аппаратов для Украины, позиция страны по конфликту предельна ясна и неоднократно выражалась, заявили РИА Новости в администрации президента республики.Бельгия и Турция присоединятся к так называемой "коалиции дронов" под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд стран, закупающий беспилотные летательные аппараты для Украины, утверждало ранее латвийское министерство обороны."Мы не комментируем данные сообщения, следует обратиться напрямую в соответствующие ведомства", - заявил собеседник агентства на запрос корреспондента РИА Новости по телефону.По его словам, позиция Турции по урегулированию конфликта на Украине неоднократно четко выражалась."Турция выступает за справедливый мир и оказывает все посреднические усилия для урегулирования конфликта", - сказал представитель администрации, не дав ответы на уточняющие вопросы

https://ria.ru/20250704/vsu-2027296180.html

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в мире, турция, украина, бельгия