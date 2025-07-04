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В Турции воздержались от комментариев по по поводу закупки БПЛА для Украины - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:55 04.07.2025 (обновлено: 22:00 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/bpla-2027279121.html
В Турции воздержались от комментариев по по поводу закупки БПЛА для Украины
В Турции воздержались от комментариев по по поводу закупки БПЛА для Украины - РИА Новости, 04.07.2025
В Турции воздержались от комментариев по по поводу закупки БПЛА для Украины
Турецкая сторона не комментирует сообщения о присоединении к "коалиции дронов" для закупок беспилотных летательных аппаратов для Украины, позиция страны по... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:55:00+03:00
2025-07-04T22:00:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
турция
украина
бельгия
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АНКАРА, 4 июл - РИА Новости. Турецкая сторона не комментирует сообщения о присоединении к "коалиции дронов" для закупок беспилотных летательных аппаратов для Украины, позиция страны по конфликту предельна ясна и неоднократно выражалась, заявили РИА Новости в администрации президента республики.Бельгия и Турция присоединятся к так называемой "коалиции дронов" под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд стран, закупающий беспилотные летательные аппараты для Украины, утверждало ранее латвийское министерство обороны."Мы не комментируем данные сообщения, следует обратиться напрямую в соответствующие ведомства", - заявил собеседник агентства на запрос корреспондента РИА Новости по телефону.По его словам, позиция Турции по урегулированию конфликта на Украине неоднократно четко выражалась."Турция выступает за справедливый мир и оказывает все посреднические усилия для урегулирования конфликта", - сказал представитель администрации, не дав ответы на уточняющие вопросы
https://ria.ru/20250704/vsu-2027296180.html
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в мире, турция, украина, бельгия
В мире, Специальная военная операция на Украине, Турция, Украина, Бельгия
В Турции воздержались от комментариев по по поводу закупки БПЛА для Украины

Администрация Эрдогана не комментирует информацию о закупке Турцией БПЛА Украине

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 4 июл - РИА Новости. Турецкая сторона не комментирует сообщения о присоединении к "коалиции дронов" для закупок беспилотных летательных аппаратов для Украины, позиция страны по конфликту предельна ясна и неоднократно выражалась, заявили РИА Новости в администрации президента республики.
Бельгия и Турция присоединятся к так называемой "коалиции дронов" под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд стран, закупающий беспилотные летательные аппараты для Украины, утверждало ранее латвийское министерство обороны.
"Мы не комментируем данные сообщения, следует обратиться напрямую в соответствующие ведомства", - заявил собеседник агентства на запрос корреспондента РИА Новости по телефону.
По его словам, позиция Турции по урегулированию конфликта на Украине неоднократно четко выражалась.
"Турция выступает за справедливый мир и оказывает все посреднические усилия для урегулирования конфликта", - сказал представитель администрации, не дав ответы на уточняющие вопросы
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