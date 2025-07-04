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В Тульской области отменили режим опасности атаки БПЛА

В Тульской области отменили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025

В Тульской области отменили режим опасности атаки БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T09:10:00+03:00

2025-07-04T09:10:00+03:00

2025-07-04T09:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

дмитрий миляев

безопасность

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ТУЛА, 4 июл - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе. О введении режима опасности атаки БПЛА глава региона сообщил в 1.59 мск. Он продлился семь часов. "Уважаемые жители! В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - сообщил Миляев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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2025

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тульская область, дмитрий миляев, безопасность