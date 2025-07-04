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В Тульской области отменили режим опасности атаки БПЛА
В Тульской области отменили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
В Тульской области отменили режим опасности атаки БПЛА
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T09:10:00+03:00
2025-07-04T09:10:00+03:00
2025-07-04T09:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
безопасность
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ТУЛА, 4 июл - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе. О введении режима опасности атаки БПЛА глава региона сообщил в 1.59 мск. Он продлился семь часов. "Уважаемые жители! В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - сообщил Миляев в своем Telegram-канале.
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тульская область, дмитрий миляев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Безопасность
В Тульской области отменили режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА отменен в Тульской области спустя семь часов