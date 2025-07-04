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За ночь над пятью регионами сбили 48 украинских БПЛА
За ночь над пятью регионами сбили 48 украинских БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
За ночь над пятью регионами сбили 48 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО сбили за ночь 48 украинских беспилотников над пятью регионами, больше всего — над территорией Ростовской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T07:43:00+03:00
2025-07-04T07:43:00+03:00
2025-07-04T07:50:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Дежурные средства ПВО сбили за ночь 48 украинских беспилотников над пятью регионами, больше всего — над территорией Ростовской области, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи 4 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы уничтожили: Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке беспилотников на Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. В поселке Долотинка в Миллеровском районе из-за падения БПЛА поврежден двухэтажный восьмиквартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер. В Азове из-за падений беспилотника разрушена кровля, проводится эвакуация жителей.Атаке БПЛА также подвергся Сергиев Посад в Московской области. Пострадал один мужчина, его незначительно травмировало осколками. Повреждения получила подстанция, пять микрорайонов остались без света.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает большинство дронов противника.
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происшествия, ростовская область, россия, азов, юрий слюсарь , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Россия, Азов, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины