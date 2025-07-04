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Россиянам рассказали о праве получить больничный после увольнения
Россиянам рассказали о праве получить больничный после увольнения - РИА Новости, 04.07.2025
Россиянам рассказали о праве получить больничный после увольнения
Россияне имеют право на получения пособия по временной нетрудоспособности после увольнения, но при соблюдении ряда условий. Об этом агентству "Прайм" рассказал... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T02:17:00+03:00
2025-07-04T02:17:00+03:00
2025-07-04T04:13:00+03:00
общество
россия
игорь балынин
больничный
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Россияне имеют право на получения пособия по временной нетрудоспособности после увольнения, но при соблюдении ряда условий. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.По его словам, получить пособие можно, если человек заболел в течение 30 дней с момента прекращения трудовой деятельности и за это время не успел устроиться на новую работу."Размер пособия в таком случае рассчитывается и выплачивается исходя из 60% покрытия заработка (вне зависимости от страхового стажа)", – указал эксперт.При этом первые три дня оплачивает бывший работодатель, а остальные – Социальный фонд России, заключил он.
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общество, россия, игорь балынин, больничный
Общество, Россия, Игорь Балынин, больничный
Россиянам рассказали о праве получить больничный после увольнения
Доцент Балынин: выплаты по больничному можно получить даже после увольнения