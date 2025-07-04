https://ria.ru/20250704/bolnichnyy-2027074415.html

Россиянам рассказали о праве получить больничный после увольнения

Россиянам рассказали о праве получить больничный после увольнения - РИА Новости, 04.07.2025

Россиянам рассказали о праве получить больничный после увольнения

Россияне имеют право на получения пособия по временной нетрудоспособности после увольнения, но при соблюдении ряда условий. Об этом агентству "Прайм" рассказал... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T02:17:00+03:00

2025-07-04T02:17:00+03:00

2025-07-04T04:13:00+03:00

общество

россия

игорь балынин

больничный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756422351_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_7489deea504766559276edf1183069e3.jpg

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Россияне имеют право на получения пособия по временной нетрудоспособности после увольнения, но при соблюдении ряда условий. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.По его словам, получить пособие можно, если человек заболел в течение 30 дней с момента прекращения трудовой деятельности и за это время не успел устроиться на новую работу."Размер пособия в таком случае рассчитывается и выплачивается исходя из 60% покрытия заработка (вне зависимости от страхового стажа)", – указал эксперт.При этом первые три дня оплачивает бывший работодатель, а остальные – Социальный фонд России, заключил он.

https://ria.ru/20250624/otpusk-2024985186.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, игорь балынин, больничный