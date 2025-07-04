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В Сумской области массово распродают бизнес и офисы - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:17 04.07.2025 (обновлено: 10:00 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/biznes-2027074123.html
В Сумской области массово распродают бизнес и офисы
В Сумской области массово распродают бизнес и офисы - РИА Новости, 04.07.2025
В Сумской области массово распродают бизнес и офисы
Жители Сумской области массово сдают и распродают офисные и складские помещения, а также готовый бизнес, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T01:17:00+03:00
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специальная военная операция на украине
сумская область
конотоп
курская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Жители Сумской области массово сдают и распродают офисные и складские помещения, а также готовый бизнес, выяснило РИА Новости.На украинских сайтах можно найти сотни таких объявлений. Так, в Ахтырке предлагают купить целый магазин за 1,1 миллиона гривен (два миллиона рублей). В Ромнах и Конотопе аренда магазина обойдется в десять тысяч гривен (18 тысяч рублей) с возможностью приобретения помещения за договорную цену, а в Сумах — за 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей). Торговые центры ищут новых арендаторов на пустующие площади и целые этажи: ТЦ "Маяк" и "Магнит" в Конотопе, ТЦ "Березка" и "Ekomarket" в Сумах. В Ахтырке пытаются сдать в аренду целый городской рынок. Также под сдачу в аренду активно предлагают офисные помещения. Например, в Сумах за день появилось три новых предложения на улице Герасима Кондратьева. В конце июня источник в российских силовых структурах сообщил РИА Новости, что в Сумах наблюдается резкий рост предложений о продаже жилья. Многие жители города стремятся избавиться от недвижимости из-за роста напряженности в регионе, куда приближается линия фронта.Зона безопасности в Сумской областиПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее создании на пленарной сессии ПМЭФ:
https://ria.ru/20250701/genshtab-2026600692.html
https://ria.ru/20250701/twz-2026433871.html
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сумская область, конотоп, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Конотоп, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Владимир Путин, Украина
В Сумской области массово распродают бизнес и офисы

Жители Сумской области массово распродают офисные помещения и готовый бизнес

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым на месте взрыва в Сумах, Украина
Дым на месте взрыва в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым на месте взрыва в Сумах, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Жители Сумской области массово сдают и распродают офисные и складские помещения, а также готовый бизнес, выяснило РИА Новости.
На украинских сайтах можно найти сотни таких объявлений. Так, в Ахтырке предлагают купить целый магазин за 1,1 миллиона гривен (два миллиона рублей). В Ромнах и Конотопе аренда магазина обойдется в десять тысяч гривен (18 тысяч рублей) с возможностью приобретения помещения за договорную цену, а в Сумах — за 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей).
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Генштаб ВСУ признал потерю контроля над территорией в Сумской области
1 июля, 18:41
Торговые центры ищут новых арендаторов на пустующие площади и целые этажи: ТЦ "Маяк" и "Магнит" в Конотопе, ТЦ "Березка" и "Ekomarket" в Сумах. В Ахтырке пытаются сдать в аренду целый городской рынок.
Также под сдачу в аренду активно предлагают офисные помещения. Например, в Сумах за день появилось три новых предложения на улице Герасима Кондратьева.
В конце июня источник в российских силовых структурах сообщил РИА Новости, что в Сумах наблюдается резкий рост предложений о продаже жилья. Многие жители города стремятся избавиться от недвижимости из-за роста напряженности в регионе, куда приближается линия фронта.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
СМИ рассказали о серьезной проблеме в Сумской области
1 июля, 07:36

Зона безопасности в Сумской области

Президент Владимир Путин раскрыл детали ее создании на пленарной сессии ПМЭФ:
  • Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
  • результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
  • ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
  • у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
  • действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта;
  • Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ, рассказал боец
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьКонотопКурская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ миреВладимир ПутинУкраина
 
 
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