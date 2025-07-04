В Сумской области массово распродают бизнес и офисы
Жители Сумской области массово распродают офисные помещения и готовый бизнес
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым на месте взрыва в Сумах, Украина
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым на месте взрыва в Сумах, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Жители Сумской области массово сдают и распродают офисные и складские помещения, а также готовый бизнес, выяснило РИА Новости.
На украинских сайтах можно найти сотни таких объявлений. Так, в Ахтырке предлагают купить целый магазин за 1,1 миллиона гривен (два миллиона рублей). В Ромнах и Конотопе аренда магазина обойдется в десять тысяч гривен (18 тысяч рублей) с возможностью приобретения помещения за договорную цену, а в Сумах — за 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей).
Торговые центры ищут новых арендаторов на пустующие площади и целые этажи: ТЦ "Маяк" и "Магнит" в Конотопе, ТЦ "Березка" и "Ekomarket" в Сумах. В Ахтырке пытаются сдать в аренду целый городской рынок.
Также под сдачу в аренду активно предлагают офисные помещения. Например, в Сумах за день появилось три новых предложения на улице Герасима Кондратьева.
В конце июня источник в российских силовых структурах сообщил РИА Новости, что в Сумах наблюдается резкий рост предложений о продаже жилья. Многие жители города стремятся избавиться от недвижимости из-за роста напряженности в регионе, куда приближается линия фронта.
Зона безопасности в Сумской области
Президент Владимир Путин раскрыл детали ее создании на пленарной сессии ПМЭФ:
- Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
- результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
- ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
- у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
- действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта;
- Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.