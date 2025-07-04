https://ria.ru/20250704/biznes-2027074123.html

В Сумской области массово распродают бизнес и офисы

В Сумской области массово распродают бизнес и офисы - РИА Новости, 04.07.2025

В Сумской области массово распродают бизнес и офисы

Жители Сумской области массово сдают и распродают офисные и складские помещения, а также готовый бизнес, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T01:17:00+03:00

2025-07-04T01:17:00+03:00

2025-07-04T10:00:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Жители Сумской области массово сдают и распродают офисные и складские помещения, а также готовый бизнес, выяснило РИА Новости.На украинских сайтах можно найти сотни таких объявлений. Так, в Ахтырке предлагают купить целый магазин за 1,1 миллиона гривен (два миллиона рублей). В Ромнах и Конотопе аренда магазина обойдется в десять тысяч гривен (18 тысяч рублей) с возможностью приобретения помещения за договорную цену, а в Сумах — за 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей). Торговые центры ищут новых арендаторов на пустующие площади и целые этажи: ТЦ "Маяк" и "Магнит" в Конотопе, ТЦ "Березка" и "Ekomarket" в Сумах. В Ахтырке пытаются сдать в аренду целый городской рынок. Также под сдачу в аренду активно предлагают офисные помещения. Например, в Сумах за день появилось три новых предложения на улице Герасима Кондратьева. В конце июня источник в российских силовых структурах сообщил РИА Новости, что в Сумах наблюдается резкий рост предложений о продаже жилья. Многие жители города стремятся избавиться от недвижимости из-за роста напряженности в регионе, куда приближается линия фронта.Зона безопасности в Сумской областиПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее создании на пленарной сессии ПМЭФ:

https://ria.ru/20250701/genshtab-2026600692.html

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