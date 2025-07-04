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ФАС предложила ввести сбор за возврат железнодорожных билетов - РИА Новости, 04.07.2025
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22:43 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/bilety-2027315600.html
ФАС предложила ввести сбор за возврат железнодорожных билетов
ФАС предложила ввести сбор за возврат железнодорожных билетов - РИА Новости, 04.07.2025
ФАС предложила ввести сбор за возврат железнодорожных билетов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опубликовала проект постановления правительства, которым предлагается установить сбор за возврат билетов в... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T22:43:00+03:00
2025-07-04T22:43:00+03:00
авто
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
ржд
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опубликовала проект постановления правительства, которым предлагается установить сбор за возврат билетов в поездах дальнего следования в размере от 0% до 10% от стоимости, сообщили в ведомстве. &quot;Документ устанавливает предельный сбор за возврат проездного документа в размере 10% от его стоимости. При этом перевозчик сможет установить сбор и на более низком уровне - в пределах от 0 до 10%. В настоящее время возникают ситуации, когда посредники недобросовестно приобретают билеты в большом количестве и сдают их в последний момент, что приводит к невозможности приобретения билетов пассажирам, планирующим свои поездки&quot;, - говорится в сообщении.Служба отмечает, что сбор за возврат будет нести исключительно регулирующую функцию: для 65% пассажиров он будет ниже проиндексированного на уровень инфляции размера сбора уровня 2019 года. Кроме того, перевозчики уже применили меры для существенного сокращения дефицита мест при перевозках пассажиров железнодорожным транспортом. Так, в настоящий момент действует возможность использования "листа ожидания" при оформлении билетов. Предлагаемая мера, по мнению перевозчиков, будет способствовать обеспечению наличия мест при перевозках пассажиров железнодорожным транспортом, особенно в южном направлении в сезон отпусков. Согласно информации на сайте РЖД, в настоящее время при возврате билета взимается сбор в размере 3 рубля 20 копеек за каждое место. Указано, что ставка установлена ФАС России.
https://ria.ru/20250614/vozvrat-2022740218.html
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авто, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ржд
Авто, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), РЖД
ФАС предложила ввести сбор за возврат железнодорожных билетов

ФАС опубликовала проект о сборе за возврат ж/д билета от 0% до 10% от стоимости

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРабота железнодорожного вокзала Екатеринбурга
Работа железнодорожного вокзала Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Работа железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опубликовала проект постановления правительства, которым предлагается установить сбор за возврат билетов в поездах дальнего следования в размере от 0% до 10% от стоимости, сообщили в ведомстве.
«

"Документ устанавливает предельный сбор за возврат проездного документа в размере 10% от его стоимости. При этом перевозчик сможет установить сбор и на более низком уровне - в пределах от 0 до 10%. В настоящее время возникают ситуации, когда посредники недобросовестно приобретают билеты в большом количестве и сдают их в последний момент, что приводит к невозможности приобретения билетов пассажирам, планирующим свои поездки", - говорится в сообщении.

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Служба отмечает, что сбор за возврат будет нести исключительно регулирующую функцию: для 65% пассажиров он будет ниже проиндексированного на уровень инфляции размера сбора уровня 2019 года.
Кроме того, перевозчики уже применили меры для существенного сокращения дефицита мест при перевозках пассажиров железнодорожным транспортом. Так, в настоящий момент действует возможность использования "листа ожидания" при оформлении билетов. Предлагаемая мера, по мнению перевозчиков, будет способствовать обеспечению наличия мест при перевозках пассажиров железнодорожным транспортом, особенно в южном направлении в сезон отпусков.
Согласно информации на сайте РЖД, в настоящее время при возврате билета взимается сбор в размере 3 рубля 20 копеек за каждое место. Указано, что ставка установлена ФАС России.
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