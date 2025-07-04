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Силы ПВО за три часа уничтожили 42 дрона над российскими регионами - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:42 04.07.2025 (обновлено: 23:47 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027320943.html
Силы ПВО за три часа уничтожили 42 дрона над российскими регионами
Силы ПВО за три часа уничтожили 42 дрона над российскими регионами - РИА Новости, 04.07.2025
Силы ПВО за три часа уничтожили 42 дрона над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили 42 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской и... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T23:42:00+03:00
2025-07-04T23:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили 42 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской и Тверской областями, сообщили в Минобороны РФ.&quot;Четвертого июля в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что 28 из них были уничтожены над Белгородской областью, шесть над Брянской, три над Курской области и два над Орловской. Также по одному БПЛА сбиты над Смоленской, Воронежской и Тверской областями.
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россия
белгородская область
курская область
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безопасность, россия, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Силы ПВО за три часа уничтожили 42 дрона над российскими регионами

МО: ПВО за три часа перехватила и уничтожила 42 дрона над российскими регионами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили 42 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской и Тверской областями, сообщили в Минобороны РФ.
«

"Четвертого июля в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 из них были уничтожены над Белгородской областью, шесть над Брянской, три над Курской области и два над Орловской. Также по одному БПЛА сбиты над Смоленской, Воронежской и Тверской областями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныБеспилотники
 
 
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