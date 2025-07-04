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Силы ПВО за три часа уничтожили 42 дрона над российскими регионами
Силы ПВО за три часа уничтожили 42 дрона над российскими регионами - РИА Новости, 04.07.2025
Силы ПВО за три часа уничтожили 42 дрона над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили 42 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской и... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T23:42:00+03:00
2025-07-04T23:42:00+03:00
2025-07-04T23:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили 42 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской и Тверской областями, сообщили в Минобороны РФ."Четвертого июля в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 28 из них были уничтожены над Белгородской областью, шесть над Брянской, три над Курской области и два над Орловской. Также по одному БПЛА сбиты над Смоленской, Воронежской и Тверской областями.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силы ПВО за три часа уничтожили 42 дрона над российскими регионами
МО: ПВО за три часа перехватила и уничтожила 42 дрона над российскими регионами