https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027320943.html

Силы ПВО за три часа уничтожили 42 дрона над российскими регионами

Силы ПВО за три часа уничтожили 42 дрона над российскими регионами - РИА Новости, 04.07.2025

Силы ПВО за три часа уничтожили 42 дрона над российскими регионами

Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили 42 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской и... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T23:42:00+03:00

2025-07-04T23:42:00+03:00

2025-07-04T23:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили 42 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской и Тверской областями, сообщили в Минобороны РФ."Четвертого июля в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 28 из них были уничтожены над Белгородской областью, шесть над Брянской, три над Курской области и два над Орловской. Также по одному БПЛА сбиты над Смоленской, Воронежской и Тверской областями.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, беспилотники