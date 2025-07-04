https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027305478.html

Над тремя российскими областями уничтожили пять украинских беспилотников

Над тремя российскими областями уничтожили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 04.07.2025

Над тремя российскими областями уничтожили пять украинских беспилотников

Пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 18.00 до 20.00 мск над Брянской, Смоленской и... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T21:03:00+03:00

2025-07-04T21:03:00+03:00

2025-07-04T21:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

смоленская область

брянская область

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 18.00 до 20.00 мск над Брянской, Смоленской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."В период с 18.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Брянской области, по одному БПЛА - над территориями Смоленской и Курской областей", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

украина

смоленская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, смоленская область, брянская область, безопасность