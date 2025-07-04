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Над тремя российскими областями уничтожили пять украинских беспилотников
Над тремя российскими областями уничтожили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 04.07.2025
Над тремя российскими областями уничтожили пять украинских беспилотников
Пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 18.00 до 20.00 мск над Брянской, Смоленской и... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T21:03:00+03:00
2025-07-04T21:03:00+03:00
2025-07-04T21:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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смоленская область
брянская область
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 18.00 до 20.00 мск над Брянской, Смоленской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."В период с 18.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Брянской области, по одному БПЛА - над территориями Смоленской и Курской областей", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, смоленская область, брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Смоленская область, Брянская область, Безопасность
Над тремя российскими областями уничтожили пять украинских беспилотников
МО: силы ПВО сбили над Брянской, Смоленской и Курской областями пять дронов ВСУ