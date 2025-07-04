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Над тремя российскими областями уничтожили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 04.07.2025 (обновлено: 21:07 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027305478.html
Над тремя российскими областями уничтожили пять украинских беспилотников
Над тремя российскими областями уничтожили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 04.07.2025
Над тремя российскими областями уничтожили пять украинских беспилотников
Пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 18.00 до 20.00 мск над Брянской, Смоленской и... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T21:03:00+03:00
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специальная военная операция на украине
курская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
смоленская область
брянская область
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 18.00 до 20.00 мск над Брянской, Смоленской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.&quot;В период с 18.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Брянской области, по одному БПЛА - над территориями Смоленской и Курской областей&quot;, - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
украина
смоленская область
брянская область
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курская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, смоленская область, брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Смоленская область, Брянская область, Безопасность
Над тремя российскими областями уничтожили пять украинских беспилотников

МО: силы ПВО сбили над Брянской, Смоленской и Курской областями пять дронов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 18.00 до 20.00 мск над Брянской, Смоленской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.
«

"В период с 18.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Брянской области, по одному БПЛА - над территориями Смоленской и Курской областей", - говорится в сообщении министерства.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныСмоленская областьБрянская областьБезопасность
 
 
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