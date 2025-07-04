https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027273454.html

Над российскими регионами сбили 16 беспилотников

Над российскими регионами сбили 16 беспилотников - РИА Новости, 04.07.2025

Над российскими регионами сбили 16 беспилотников

Дежурные средства российской ПВО сбили 16 украинских беспилотников рад Брянской, Рязанской, Смоленской и Орловской областями, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:37:00+03:00

2025-07-04T18:37:00+03:00

2025-07-04T18:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

верховная рада украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

орловская область

брянская область

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 16 украинских беспилотников рад Брянской, Рязанской, Смоленской и Орловской областями, сообщает Минобороны РФ."Четвертого июля т.г. в период с 16.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 11 из них сбиты над Брянской областью, три над Рязанской и по одному БПЛА над Смоленской и Орловской областями.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

россия, украина, верховная рада украины, министерство обороны рф (минобороны рф), орловская область, брянская область