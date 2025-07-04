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Над российскими регионами сбили 16 беспилотников
Над российскими регионами сбили 16 беспилотников - РИА Новости, 04.07.2025
Над российскими регионами сбили 16 беспилотников
Дежурные средства российской ПВО сбили 16 украинских беспилотников рад Брянской, Рязанской, Смоленской и Орловской областями, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:37:00+03:00
2025-07-04T18:37:00+03:00
2025-07-04T18:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
верховная рада украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
орловская область
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 16 украинских беспилотников рад Брянской, Рязанской, Смоленской и Орловской областями, сообщает Минобороны РФ."Четвертого июля т.г. в период с 16.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 11 из них сбиты над Брянской областью, три над Рязанской и по одному БПЛА над Смоленской и Орловской областями.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, верховная рада украины, министерство обороны рф (минобороны рф), орловская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Верховная Рада Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Орловская область, Брянская область
Над российскими регионами сбили 16 беспилотников
Минобороны: средства ПВО за два часа уничтожили 16 дронов ВСУ над регионами РФ