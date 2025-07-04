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ПВО за ночь уничтожила 48 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 04.07.2025 (обновлено: 08:35 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027089409.html
ПВО за ночь уничтожила 48 украинских беспилотников
ПВО за ночь уничтожила 48 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.07.2025
ПВО за ночь уничтожила 48 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 48 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T07:27:00+03:00
2025-07-04T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
ростовская область
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 48 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, говорится в сводке Минобороны."В течение прошедшей ночи 4 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные сбили:Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, минувшей ночью украинские БПЛА атаковали регион. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения обломков дрона на двухэтажный восьмиквартирный дом погибла женщина. В Азове повреждена многоэтажка, произошло разрушение кровли, жильцов эвакуируют. Атаке беспилотников также подвергся Сергиев Посад в Московской области. Пострадали два человека. Повреждения получила подстанция, пять микрорайонов остались без света.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250703/vsu-2026908297.html
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россия
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россия, безопасность, ростовская область, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, юрий слюсарь , азов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Ростовская область, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Юрий Слюсарь , Азов
ПВО за ночь уничтожила 48 украинских беспилотников

МО РФ: ПВО ночью уничтожила 48 дронов ВСУ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс "Панцирь"
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зенитно ракетно-пушечный комплекс "Панцирь". Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 48 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, говорится в сводке Минобороны.
"В течение прошедшей ночи 4 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Российские военные поразили предприятие ВПК Украины
Вчера, 12:20
Российские военные сбили:
  • 26 дронов — над Ростовской областью;
  • 12 — над Курской;
  • шесть — над Белгородской;
  • три — над Орловской;
  • один — над Липецкой.
Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, минувшей ночью украинские БПЛА атаковали регион. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения обломков дрона на двухэтажный восьмиквартирный дом погибла женщина. В Азове повреждена многоэтажка, произошло разрушение кровли, жильцов эвакуируют.
Атаке беспилотников также подвергся Сергиев Посад в Московской области. Пострадали два человека. Повреждения получила подстанция, пять микрорайонов остались без света.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьРостовская областьКурская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныЮрий СлюсарьАзов
 
 
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