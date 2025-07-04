https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027089409.html

ПВО за ночь уничтожила 48 украинских беспилотников

ПВО за ночь уничтожила 48 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.07.2025

ПВО за ночь уничтожила 48 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 48 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T07:27:00+03:00

2025-07-04T07:27:00+03:00

2025-07-04T08:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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безопасность

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курская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 48 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, говорится в сводке Минобороны."В течение прошедшей ночи 4 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные сбили:Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, минувшей ночью украинские БПЛА атаковали регион. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения обломков дрона на двухэтажный восьмиквартирный дом погибла женщина. В Азове повреждена многоэтажка, произошло разрушение кровли, жильцов эвакуируют. Атаке беспилотников также подвергся Сергиев Посад в Московской области. Пострадали два человека. Повреждения получила подстанция, пять микрорайонов остались без света.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250703/vsu-2026908297.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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