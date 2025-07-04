https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027089409.html
ПВО за ночь уничтожила 48 украинских беспилотников
ПВО за ночь уничтожила 48 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.07.2025
ПВО за ночь уничтожила 48 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 48 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T07:27:00+03:00
2025-07-04T07:27:00+03:00
2025-07-04T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
ростовская область
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 48 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, говорится в сводке Минобороны."В течение прошедшей ночи 4 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные сбили:Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, минувшей ночью украинские БПЛА атаковали регион. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения обломков дрона на двухэтажный восьмиквартирный дом погибла женщина. В Азове повреждена многоэтажка, произошло разрушение кровли, жильцов эвакуируют. Атаке беспилотников также подвергся Сергиев Посад в Московской области. Пострадали два человека. Повреждения получила подстанция, пять микрорайонов остались без света.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250703/vsu-2026908297.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
ростовская область
курская область
белгородская область
азов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9763835287e3b89acb2dd95c438feb44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, ростовская область, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, юрий слюсарь , азов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Ростовская область, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Юрий Слюсарь , Азов
ПВО за ночь уничтожила 48 украинских беспилотников
МО РФ: ПВО ночью уничтожила 48 дронов ВСУ