https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027086551.html

При атаке БПЛА на Сергиев Посад была повреждена подстанция

При атаке БПЛА на Сергиев Посад была повреждена подстанция - РИА Новости, 04.07.2025

При атаке БПЛА на Сергиев Посад была повреждена подстанция

Подстанция была повреждена в Сергиево-Посадском округе Московской области при атаке БПЛА, сообщила в Telegram-канале глава округа Оксана Ероханова. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T06:16:00+03:00

2025-07-04T06:16:00+03:00

2025-07-04T06:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергиев посад

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подстанция была повреждена в Сергиево-Посадском округе Московской области при атаке БПЛА, сообщила в Telegram-канале глава округа Оксана Ероханова."В результате падения беспилотников была повреждена подстанция. Без электричества мкр. Звёздочка и Рабочий посёлок. Въезды на ул. Октябрьская и Симоненкова перекрыты. Нахожусь на месте", - говорится в сообщении.Ранее глава округа сообщала о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка, известно об одном пострадавшем.

https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027084101.html

сергиев посад

московская область (подмосковье)

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сергиев посад, происшествия, московская область (подмосковье)