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При атаке БПЛА на Сергиев Посад была повреждена подстанция - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:16 04.07.2025 (обновлено: 06:22 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027086551.html
При атаке БПЛА на Сергиев Посад была повреждена подстанция
При атаке БПЛА на Сергиев Посад была повреждена подстанция - РИА Новости, 04.07.2025
При атаке БПЛА на Сергиев Посад была повреждена подстанция
Подстанция была повреждена в Сергиево-Посадском округе Московской области при атаке БПЛА, сообщила в Telegram-канале глава округа Оксана Ероханова. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T06:16:00+03:00
2025-07-04T06:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергиев посад
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подстанция была повреждена в Сергиево-Посадском округе Московской области при атаке БПЛА, сообщила в Telegram-канале глава округа Оксана Ероханова."В результате падения беспилотников была повреждена подстанция. Без электричества мкр. Звёздочка и Рабочий посёлок. Въезды на ул. Октябрьская и Симоненкова перекрыты. Нахожусь на месте", - говорится в сообщении.Ранее глава округа сообщала о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка, известно об одном пострадавшем.
https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027084101.html
сергиев посад
московская область (подмосковье)
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сергиев посад, происшествия, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Сергиев Посад, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
При атаке БПЛА на Сергиев Посад была повреждена подстанция

Ероханова: при атаке БПЛА на Сергиев Посад была повреждена подстанция

© Фото : пресс-служба главы Сергиево-Посадского городского округаПоследствия атаки БПЛА на Сергиев Посад
Последствия атаки БПЛА на Сергиев Посад - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : пресс-служба главы Сергиево-Посадского городского округа
Последствия атаки БПЛА на Сергиев Посад
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подстанция была повреждена в Сергиево-Посадском округе Московской области при атаке БПЛА, сообщила в Telegram-канале глава округа Оксана Ероханова.
"В результате падения беспилотников была повреждена подстанция. Без электричества мкр. Звёздочка и Рабочий посёлок. Въезды на ул. Октябрьская и Симоненкова перекрыты. Нахожусь на месте", - говорится в сообщении.
Ранее глава округа сообщала о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка, известно об одном пострадавшем.
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Специальная военная операция на УкраинеСергиев ПосадПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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