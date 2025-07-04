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БПЛА атаковали Сергиево-Посадский городской округ, пострадал мужчина - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:08 04.07.2025 (обновлено: 07:31 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027085961.html
БПЛА атаковали Сергиево-Посадский городской округ, пострадал мужчина
БПЛА атаковали Сергиево-Посадский городской округ, пострадал мужчина - РИА Новости, 04.07.2025
БПЛА атаковали Сергиево-Посадский городской округ, пострадал мужчина
Беспилотники атаковали Сергиево-Посадский городской округ Московской области, пострадал мужчина, повреждена подстанция, сообщила в Telegram-канале глава округа... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T06:08:00+03:00
2025-07-04T07:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Беспилотники атаковали Сергиево-Посадский городской округ Московской области, пострадал мужчина, повреждена подстанция, сообщила в Telegram-канале глава округа Оксана Ероханова."Уважаемые жители. Рано утром Сергиево-Посадский округ атаковали БПЛА. В настоящий момент известно о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка", — написала она. В результате атаки пострадал один мужчина, его незначительно травмировало осколками. Повреждения получила подстанция, два микрорайона остались без света.Ероханова попросила всех всех сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не фотографировать работу ПВО.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает большинство дронов противника.
https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027084101.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
БПЛА атаковали Сергиево-Посадский городской округ, пострадал мужчина

Ероханова: БПЛА атаковали Сергиево-Посадский городской округ, пострадал мужчина

© Фото : пресс-служба главы Сергиево-Посадского городского округаПоследствия атаки БПЛА на Сергиев Посад
Последствия атаки БПЛА на Сергиев Посад - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : пресс-служба главы Сергиево-Посадского городского округа
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Беспилотники атаковали Сергиево-Посадский городской округ Московской области, пострадал мужчина, повреждена подстанция, сообщила в Telegram-канале глава округа Оксана Ероханова.
«
"Уважаемые жители. Рано утром Сергиево-Посадский округ атаковали БПЛА. В настоящий момент известно о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка", — написала она.
В результате атаки пострадал один мужчина, его незначительно травмировало осколками. Повреждения получила подстанция, два микрорайона остались без света.
Ероханова попросила всех всех сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не фотографировать работу ПВО.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает большинство дронов противника.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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