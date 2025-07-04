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БПЛА атаковали Сергиево-Посадский городской округ, пострадал мужчина
БПЛА атаковали Сергиево-Посадский городской округ, пострадал мужчина - РИА Новости, 04.07.2025
БПЛА атаковали Сергиево-Посадский городской округ, пострадал мужчина
Беспилотники атаковали Сергиево-Посадский городской округ Московской области, пострадал мужчина, повреждена подстанция, сообщила в Telegram-канале глава округа... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T06:08:00+03:00
2025-07-04T06:08:00+03:00
2025-07-04T07:31:00+03:00
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происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Беспилотники атаковали Сергиево-Посадский городской округ Московской области, пострадал мужчина, повреждена подстанция, сообщила в Telegram-канале глава округа Оксана Ероханова."Уважаемые жители. Рано утром Сергиево-Посадский округ атаковали БПЛА. В настоящий момент известно о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка", — написала она. В результате атаки пострадал один мужчина, его незначительно травмировало осколками. Повреждения получила подстанция, два микрорайона остались без света.Ероханова попросила всех всех сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не фотографировать работу ПВО.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает большинство дронов противника.
https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027084101.html
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происшествия, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
БПЛА атаковали Сергиево-Посадский городской округ, пострадал мужчина
Ероханова: БПЛА атаковали Сергиево-Посадский городской округ, пострадал мужчина