https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027085961.html

БПЛА атаковали Сергиево-Посадский городской округ, пострадал мужчина

БПЛА атаковали Сергиево-Посадский городской округ, пострадал мужчина - РИА Новости, 04.07.2025

БПЛА атаковали Сергиево-Посадский городской округ, пострадал мужчина

Беспилотники атаковали Сергиево-Посадский городской округ Московской области, пострадал мужчина, повреждена подстанция, сообщила в Telegram-канале глава округа... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T06:08:00+03:00

2025-07-04T06:08:00+03:00

2025-07-04T07:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Беспилотники атаковали Сергиево-Посадский городской округ Московской области, пострадал мужчина, повреждена подстанция, сообщила в Telegram-канале глава округа Оксана Ероханова."Уважаемые жители. Рано утром Сергиево-Посадский округ атаковали БПЛА. В настоящий момент известно о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка", — написала она. В результате атаки пострадал один мужчина, его незначительно травмировало осколками. Повреждения получила подстанция, два микрорайона остались без света.Ероханова попросила всех всех сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не фотографировать работу ПВО.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает большинство дронов противника.

https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027084101.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье)