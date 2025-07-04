https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027084101.html

При атаке БПЛА в Ростовской области погиб человек

При атаке БПЛА в Ростовской области погиб человек - РИА Новости, 04.07.2025

При атаке БПЛА в Ростовской области погиб человек

Беспилотники атаковали несколько районов Ростовской области, один человек погиб, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T05:23:00+03:00

2025-07-04T05:23:00+03:00

2025-07-04T06:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

происшествия

жилье

тарасовский район

миллеровский район

юрий слюсарь

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Беспилотники атаковали несколько районов Ростовской области, один человек погиб, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь."БПЛА атаковали ночью Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. Военные отразили воздушную атаку, но, к сожалению не обошлось без трагических последствий", — написал он.В поселке Долотинка в Миллеровском районе из-за падения БПЛА поврежден двухэтажный восьмиквартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, уточнил Слюсарь. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей, на место выехали оперативные службы и глава района. Кроме того, по его словам, в Азове взрывом беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме, проводится эвакуация жильцов, предварительно, пострадавших нет. Обломки еще одного БПЛА упали на стадион имени Лакомова. Место происшествия оцеплено. Угроза атаки БПЛА в Ростовской области сохраняется, предупредил врио губернатора.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает большинство дронов противника.

https://ria.ru/20250704/opasnost-2027077432.html

ростовская область

тарасовский район

миллеровский район

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ростовская область, происшествия, жилье, тарасовский район, миллеровский район, юрий слюсарь