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При атаке БПЛА в Ростовской области погиб человек - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:23 04.07.2025 (обновлено: 06:15 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027084101.html
При атаке БПЛА в Ростовской области погиб человек
При атаке БПЛА в Ростовской области погиб человек - РИА Новости, 04.07.2025
При атаке БПЛА в Ростовской области погиб человек
Беспилотники атаковали несколько районов Ростовской области, один человек погиб, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T05:23:00+03:00
2025-07-04T06:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
происшествия
жилье
тарасовский район
миллеровский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Беспилотники атаковали несколько районов Ростовской области, один человек погиб, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь."БПЛА атаковали ночью Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. Военные отразили воздушную атаку, но, к сожалению не обошлось без трагических последствий", — написал он.В поселке Долотинка в Миллеровском районе из-за падения БПЛА поврежден двухэтажный восьмиквартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, уточнил Слюсарь. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей, на место выехали оперативные службы и глава района. Кроме того, по его словам, в Азове взрывом беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме, проводится эвакуация жильцов, предварительно, пострадавших нет. Обломки еще одного БПЛА упали на стадион имени Лакомова. Место происшествия оцеплено. Угроза атаки БПЛА в Ростовской области сохраняется, предупредил врио губернатора.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает большинство дронов противника.
https://ria.ru/20250704/opasnost-2027077432.html
ростовская область
тарасовский район
миллеровский район
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ростовская область, происшествия, жилье, тарасовский район, миллеровский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Происшествия, Жилье, Тарасовский район, Миллеровский район, Юрий Слюсарь
При атаке БПЛА в Ростовской области погиб человек

Слюсарь: при атаке БПЛА в Ростовской области погибла пенсионерка

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Беспилотники атаковали несколько районов Ростовской области, один человек погиб, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
«
"БПЛА атаковали ночью Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. Военные отразили воздушную атаку, но, к сожалению не обошлось без трагических последствий", — написал он.
В поселке Долотинка в Миллеровском районе из-за падения БПЛА поврежден двухэтажный восьмиквартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, уточнил Слюсарь. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей, на место выехали оперативные службы и глава района.
Кроме того, по его словам, в Азове взрывом беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме, проводится эвакуация жильцов, предварительно, пострадавших нет. Обломки еще одного БПЛА упали на стадион имени Лакомова. Место происшествия оцеплено.
Угроза атаки БПЛА в Ростовской области сохраняется, предупредил врио губернатора.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает большинство дронов противника.
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
02:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьПроисшествияЖильеТарасовский районМиллеровский районЮрий Слюсарь
 
 
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