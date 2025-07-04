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Байден заявил, что европейские лидеры просят его вовлечься в политику - РИА Новости, 04.07.2025
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09:34 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/bayden--2027098644.html
Байден заявил, что европейские лидеры просят его вовлечься в политику
Байден заявил, что европейские лидеры просят его вовлечься в политику - РИА Новости, 04.07.2025
Байден заявил, что европейские лидеры просят его вовлечься в политику
Экс-президент США Джо Байден заявил, что ему звонят европейские лидеры и просят вовлечься в политику. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T09:34:00+03:00
2025-07-04T09:34:00+03:00
камала харрис
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден заявил, что ему звонят европейские лидеры и просят вовлечься в политику. "Я получаю звонки - я не собираюсь вдаваться в подробности, я не могу - от ряда европейских лидеров, которые просят меня вовлечься. Я не собираюсь, но я даю советы. Я также сталкиваюсь с тем, что многие коллеги - демократы и республиканцы - звонят мне", - сказал Байден, его слова приводит газета Hill. При этом экс-президент не стал раскрывать темы, по которым с ним консультировались. После провала на дебатах Байдена в гонке за пост президента в обход всех процедур заменила его вице-президент Камала Харрис. На выборах она проиграла Дональду Трампу.
https://ria.ru/20250629/dialog-2026132932.html
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камала харрис, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, США, В мире
Байден заявил, что европейские лидеры просят его вовлечься в политику

Байден заявил, что ему звонят европейские лидеры и просят вовлечься в политику

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден заявил, что ему звонят европейские лидеры и просят вовлечься в политику.
"Я получаю звонки - я не собираюсь вдаваться в подробности, я не могу - от ряда европейских лидеров, которые просят меня вовлечься. Я не собираюсь, но я даю советы. Я также сталкиваюсь с тем, что многие коллеги - демократы и республиканцы - звонят мне", - сказал Байден, его слова приводит газета Hill.
Джо Байден выступает с заявлением по Украине в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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При этом экс-президент не стал раскрывать темы, по которым с ним консультировались.
После провала на дебатах Байдена в гонке за пост президента в обход всех процедур заменила его вице-президент Камала Харрис. На выборах она проиграла Дональду Трампу.
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