https://ria.ru/20250704/bayden--2027098644.html

Байден заявил, что европейские лидеры просят его вовлечься в политику

Байден заявил, что европейские лидеры просят его вовлечься в политику - РИА Новости, 04.07.2025

Байден заявил, что европейские лидеры просят его вовлечься в политику

Экс-президент США Джо Байден заявил, что ему звонят европейские лидеры и просят вовлечься в политику. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T09:34:00+03:00

2025-07-04T09:34:00+03:00

2025-07-04T09:34:00+03:00

камала харрис

дональд трамп

джо байден

сша

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден заявил, что ему звонят европейские лидеры и просят вовлечься в политику. "Я получаю звонки - я не собираюсь вдаваться в подробности, я не могу - от ряда европейских лидеров, которые просят меня вовлечься. Я не собираюсь, но я даю советы. Я также сталкиваюсь с тем, что многие коллеги - демократы и республиканцы - звонят мне", - сказал Байден, его слова приводит газета Hill. При этом экс-президент не стал раскрывать темы, по которым с ним консультировались. После провала на дебатах Байдена в гонке за пост президента в обход всех процедур заменила его вице-президент Камала Харрис. На выборах она проиграла Дональду Трампу.

https://ria.ru/20250629/dialog-2026132932.html

https://ria.ru/20250618/tramp-2023466375.html

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камала харрис, дональд трамп, джо байден, сша, в мире