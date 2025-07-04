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Экс-замглавы МЧС Барышеву вынесли приговор по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.07.2025
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13:50 04.07.2025 (обновлено: 13:58 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/baryshev-2027170175.html
Экс-замглавы МЧС Барышеву вынесли приговор по делу о мошенничестве
Экс-замглавы МЧС Барышеву вынесли приговор по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.07.2025
Экс-замглавы МЧС Барышеву вынесли приговор по делу о мошенничестве
Экс-замглавы МЧС РФ Павел Барышев приговорен к трем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и фальсификации доказательств, сообщили РИА Новости в СК РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:50:00+03:00
2025-07-04T13:58:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Экс-замглавы МЧС РФ Павел Барышев приговорен к трем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и фальсификации доказательств, сообщили РИА Новости в СК РФ."Приговором суда Барышеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Как установлено следствием и судом, Барышев в 2017–2019 годах подделал и представил в суд официальные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, в итоге получив трехкомнатную квартиру в Московском регионе. Отмечается, что Барышев причинил ущерб государству в особо крупном размере.Экс-замглавы МЧС признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу.Ранее на эту квартиру, стоимость которой составляет не менее 20 миллионов рублей, суд наложил арест.
https://ria.ru/20250702/minaev-2026756386.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Экс-замглавы МЧС Барышеву вынесли приговор по делу о мошенничестве

Экс-замглавы МЧС Барышева осудили на три года колонии по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Экс-замглавы МЧС РФ Павел Барышев приговорен к трем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и фальсификации доказательств, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Приговором суда Барышеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Как установлено следствием и судом, Барышев в 2017–2019 годах подделал и представил в суд официальные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, в итоге получив трехкомнатную квартиру в Московском регионе. Отмечается, что Барышев причинил ущерб государству в особо крупном размере.
Экс-замглавы МЧС признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу.
Ранее на эту квартиру, стоимость которой составляет не менее 20 миллионов рублей, суд наложил арест.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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