https://ria.ru/20250704/baryshev-2027170175.html

Экс-замглавы МЧС Барышеву вынесли приговор по делу о мошенничестве

Экс-замглавы МЧС Барышеву вынесли приговор по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.07.2025

Экс-замглавы МЧС Барышеву вынесли приговор по делу о мошенничестве

Экс-замглавы МЧС РФ Павел Барышев приговорен к трем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и фальсификации доказательств, сообщили РИА Новости в СК РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:50:00+03:00

2025-07-04T13:50:00+03:00

2025-07-04T13:58:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Экс-замглавы МЧС РФ Павел Барышев приговорен к трем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и фальсификации доказательств, сообщили РИА Новости в СК РФ."Приговором суда Барышеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Как установлено следствием и судом, Барышев в 2017–2019 годах подделал и представил в суд официальные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, в итоге получив трехкомнатную квартиру в Московском регионе. Отмечается, что Барышев причинил ущерб государству в особо крупном размере.Экс-замглавы МЧС признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу.Ранее на эту квартиру, стоимость которой составляет не менее 20 миллионов рублей, суд наложил арест.

https://ria.ru/20250702/minaev-2026756386.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), общество