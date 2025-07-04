https://ria.ru/20250704/bankrot-2027087568.html

Компания из ЯНАО просит суд признать банкротом польский концерн Orlen

Компания из ЯНАО просит суд признать банкротом польский концерн Orlen - РИА Новости, 04.07.2025

Компания из ЯНАО просит суд признать банкротом польский концерн Orlen

ЗАО "Предприятие Механизация" из Ямало-Ненецкого автономного округа обратилось в арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом польского нефтяного... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T06:51:00+03:00

2025-07-04T06:51:00+03:00

2025-07-04T07:12:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. ЗАО "Предприятие Механизация" из Ямало-Ненецкого автономного округа обратилось в арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом польского нефтяного концерна Orlen, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Материалы в суд полс 25 июня, к рассмотрению оно пока не принято. Арбитражный суд Москвы в апреле по иску ЗАО "Предприятие Механизация" взыскал с концерна Orlen около 5,5 миллиона рублей неосновательного обогащения. В материалах суда говорится, что предприятие из ЯНАО и компания "Польская нефтяная и газовая промышленность" (PGNiG), которая в 2022 году была поглощена концерном Orlen, с 2002 по ноябрь 2022 года были собственниками смежных помещений в здании на улице Вавилова в Москве. При этом вход в свое помещение польская компания осуществляла через вестибюль, принадлежащий на праве собственности ЗАО "Предприятие Механизация". Договорные отношения на право пользования вестибюлем между собственниками отсутствовали. В январе 2024 года российская компания направила польской претензию с просьбой возместить денежные средства за фактическое пользование половиной вестибюля. Поскольку PGNiG денежные средства не перечислила, это стало основанием для обращения с иском, который был полностью удовлетворен. Польская сторона в деле не участвовала. Арбитражный суд Москвы в июле 2024 года прекратил производство по делу о банкротстве PGNiG, возбужденному по заявлению столичной инспекции №36 Федеральной налоговой службы России из-за долга перед бюджетом в размере около 3 миллионов рублей. Заявитель просил ввести в отношении должника локальное производство по делу о банкротстве – конкурсное производство в отношении имущества PGNiG, находящегося на территории России. В ходе рассмотрения дела суд установил, что должник ликвидирован в связи с присоединением к Orlen, и прекратил дело о банкротстве. Польские энергетические концерны PGNiG и Orlen завершили слияние в 2022 году. План слияния компаний предполагал передачу всего имущества PGNiG в обмен на акции Orlen, предоставленные акционерам PGNiG. Российское законодательство допускает введение процедуры банкротства в отношении имущества иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Например, если они владеют активами в России, основную деятельность ведут в России, имеют счета в российских банках и т.д.

https://ria.ru/20250703/sud-2026921117.html

https://ria.ru/20250621/vrublevskiy-2024446297.html

https://ria.ru/20250530/microsoft-2020040464.html

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