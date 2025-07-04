https://ria.ru/20250704/balkon-2027295672.html
В Омске во время урагана на женщину упал балкон
В Омске во время урагана на женщину упал балкон - РИА Новости, 04.07.2025
В Омске во время урагана на женщину упал балкон
Балкон упал на женщину в Омске во время дождя и сильного ветра, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T19:48:00+03:00
2025-07-04T19:48:00+03:00
2025-07-04T20:12:00+03:00
происшествия
омск
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОМСК, 4 июл - РИА Новости. Балкон упал на женщину в Омске во время дождя и сильного ветра, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК. По данным регионального СК, пострадала 64-летняя женщина, на нее обрушилась плита жилого дома на улице Герцена, 232. "Следственным управлением продолжается проверка по факту падения кирпичной кладки на 64-летнюю женщину во время урагана", - сообщили в СК. По предварительным данным, состояние пострадавшей удовлетворительное. У женщины перелом ключицы и подозрение на сотрясение головного мозга. Ей оказывается медицинская помощь. По данному факту прокуратура Центрального округа города Омска начала проверку действий управляющей компании, обслуживающей дом. Будут выяснены причины ненадлежащего технического обслуживания здания и установлена ответственность должностных лиц. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ранее в МЧС Омской области предупреждали об ухудшении погодных условий. Прогнозировали сильный ливень и ураганный ветер до 33 метров в секунду и более.
https://ria.ru/20241001/peterburg-1975672281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, омск, омская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Омск, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омске во время урагана на женщину упал балкон
Во время дождя и сильного ветра в Омске на женщину обрушился балкон