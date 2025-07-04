https://ria.ru/20250704/balabanov-2027251767.html

В Екатеринбурге назовут улицу в честь Балабанова

В Екатеринбурге назовут улицу в честь Балабанова - РИА Новости, 04.07.2025

В Екатеринбурге назовут улицу в честь Балабанова

Комиссия по топонимике в Екатеринбурге приняла решение, что в столице Урала появится улица в честь российского кинорежиссера Алексея Балабанова, сообщил депутат РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:35:00+03:00

2025-07-04T17:35:00+03:00

2025-07-04T17:36:00+03:00

екатеринбург

урал

чкаловский район

алексей балабанов

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Комиссия по топонимике в Екатеринбурге приняла решение, что в столице Урала появится улица в честь российского кинорежиссера Алексея Балабанова, сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин. "Улица Алексея Балабанова появится в Екатеринбурге... Только что комиссия по топонимике приняла соответствующее решение. Элемент улично-дорожной сети будет располагаться в микрорайоне Академический-2 (Чкаловский район), по соседству с улицей еще одного великого уральского режиссера Ярополка Лапшина", – написал Сергин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" по итогам заседания комиссии. В мэрии Екатеринбурга подтвердили журналистам, что "перспективной улице присвоили имя режиссера Алексея Балабанова", добавив, что строительство дороги в микрорайоне Академический-2 "скоро начнется". Администрация Екатеринбурга 30 мая выбрала эскиз памятника Балабанову – режиссера изобразили сидящим в вагоне трамвая. Скульптуру планируют установить в середине мая 2026 года у Дворца молодежи – неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился, уточняли власти. Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (ныне Екатеринбург), он известен по фильмам "Жмурки", "Мне не больно", "Груз 200" и культовой серии картин "Брат". Балабанов умер в 2013 году от острой сердечной недостаточности, ему было 54 года.

https://ria.ru/20250626/peterburg-2025683925.html

https://ria.ru/20250413/graffiti-2011018172.html

екатеринбург

урал

чкаловский район

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екатеринбург, урал, чкаловский район, алексей балабанов, общество