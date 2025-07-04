В Екатеринбурге назовут улицу в честь Балабанова
В Екатеринбурге назовут улицу в честь режиссера Балабанова
Город Екатеринбург. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Комиссия по топонимике в Екатеринбурге приняла решение, что в столице Урала появится улица в честь российского кинорежиссера Алексея Балабанова, сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин.
Власти Петербурга хотят увековечить память Балабанова
26 июня, 22:56
"Улица Алексея Балабанова появится в Екатеринбурге... Только что комиссия по топонимике приняла соответствующее решение. Элемент улично-дорожной сети будет располагаться в микрорайоне Академический-2 (Чкаловский район), по соседству с улицей еще одного великого уральского режиссера Ярополка Лапшина", – написал Сергин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" по итогам заседания комиссии.
В мэрии Екатеринбурга подтвердили журналистам, что "перспективной улице присвоили имя режиссера Алексея Балабанова", добавив, что строительство дороги в микрорайоне Академический-2 "скоро начнется".
Администрация Екатеринбурга 30 мая выбрала эскиз памятника Балабанову – режиссера изобразили сидящим в вагоне трамвая. Скульптуру планируют установить в середине мая 2026 года у Дворца молодежи – неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился, уточняли власти.
Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (ныне Екатеринбург), он известен по фильмам "Жмурки", "Мне не больно", "Груз 200" и культовой серии картин "Брат". Балабанов умер в 2013 году от острой сердечной недостаточности, ему было 54 года.
Граффити на стене Цоя, посвященное Паше Технику, закрасили
13 апреля, 16:57