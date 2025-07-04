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В Екатеринбурге назовут улицу в честь Балабанова - РИА Новости, 04.07.2025
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17:35 04.07.2025 (обновлено: 17:36 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/balabanov-2027251767.html
В Екатеринбурге назовут улицу в честь Балабанова
В Екатеринбурге назовут улицу в честь Балабанова - РИА Новости, 04.07.2025
В Екатеринбурге назовут улицу в честь Балабанова
Комиссия по топонимике в Екатеринбурге приняла решение, что в столице Урала появится улица в честь российского кинорежиссера Алексея Балабанова, сообщил депутат РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:35:00+03:00
2025-07-04T17:36:00+03:00
екатеринбург
урал
чкаловский район
алексей балабанов
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Комиссия по топонимике в Екатеринбурге приняла решение, что в столице Урала появится улица в честь российского кинорежиссера Алексея Балабанова, сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин. "Улица Алексея Балабанова появится в Екатеринбурге... Только что комиссия по топонимике приняла соответствующее решение. Элемент улично-дорожной сети будет располагаться в микрорайоне Академический-2 (Чкаловский район), по соседству с улицей еще одного великого уральского режиссера Ярополка Лапшина", – написал Сергин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" по итогам заседания комиссии. В мэрии Екатеринбурга подтвердили журналистам, что "перспективной улице присвоили имя режиссера Алексея Балабанова", добавив, что строительство дороги в микрорайоне Академический-2 "скоро начнется". Администрация Екатеринбурга 30 мая выбрала эскиз памятника Балабанову – режиссера изобразили сидящим в вагоне трамвая. Скульптуру планируют установить в середине мая 2026 года у Дворца молодежи – неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился, уточняли власти. Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (ныне Екатеринбург), он известен по фильмам "Жмурки", "Мне не больно", "Груз 200" и культовой серии картин "Брат". Балабанов умер в 2013 году от острой сердечной недостаточности, ему было 54 года.
https://ria.ru/20250626/peterburg-2025683925.html
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екатеринбург
урал
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екатеринбург, урал, чкаловский район, алексей балабанов, общество
Екатеринбург, Урал, Чкаловский район, Алексей Балабанов, Общество
В Екатеринбурге назовут улицу в честь Балабанова

В Екатеринбурге назовут улицу в честь режиссера Балабанова

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГород Екатеринбург
Город Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Город Екатеринбург. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Комиссия по топонимике в Екатеринбурге приняла решение, что в столице Урала появится улица в честь российского кинорежиссера Алексея Балабанова, сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин.
Режиссер Алексей Балабанов - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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26 июня, 22:56
"Улица Алексея Балабанова появится в Екатеринбурге... Только что комиссия по топонимике приняла соответствующее решение. Элемент улично-дорожной сети будет располагаться в микрорайоне Академический-2 (Чкаловский район), по соседству с улицей еще одного великого уральского режиссера Ярополка Лапшина", – написал Сергин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" по итогам заседания комиссии.
В мэрии Екатеринбурга подтвердили журналистам, что "перспективной улице присвоили имя режиссера Алексея Балабанова", добавив, что строительство дороги в микрорайоне Академический-2 "скоро начнется".
Администрация Екатеринбурга 30 мая выбрала эскиз памятника Балабанову – режиссера изобразили сидящим в вагоне трамвая. Скульптуру планируют установить в середине мая 2026 года у Дворца молодежи – неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился, уточняли власти.
Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (ныне Екатеринбург), он известен по фильмам "Жмурки", "Мне не больно", "Груз 200" и культовой серии картин "Брат". Балабанов умер в 2013 году от острой сердечной недостаточности, ему было 54 года.
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ЕкатеринбургУралЧкаловский районАлексей БалабановОбщество
 
 
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