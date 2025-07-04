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Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске увеличилось до 57 - РИА Новости, 04.07.2025
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10:26 04.07.2025 (обновлено: 16:58 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/bagin-2027112233.html
Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске увеличилось до 57
Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске увеличилось до 57 - РИА Новости, 04.07.2025
Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске увеличилось до 57
Число пострадавших при атаке украинского дрона на предприятие в Ижевске увеличилось до 57, сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин в... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:26:00+03:00
2025-07-04T16:58:00+03:00
происшествия
москва
здоровье - общество
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УФА, 4 июл — РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинского дрона на предприятие в Ижевске увеличилось до 57, сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин в Telegram-канале."Мы продолжаем оказывать медицинскую помощь пострадавшим. За прошедшие сутки в больницы и поликлиники Удмуртии обратились еще несколько человек с жалобами на свое самочувствие, некоторые были госпитализированы", — написал он. По словам министра, в стационарах остаются 33 человека, шесть из них — в федеральных центрах в Москве. Еще 15 человек лечатся амбулаторно. Состояние пяти пострадавших по-прежнему тяжелое, у остальных — средней и легкой степени тяжести. Шесть пациентов уже выписали из больниц.Украинский дрон атаковал одно из предприятий в Ижевске 1 июля, около 9:00. При этом погибли три человека. В Удмуртии ввели режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20250701/izhevsk-2026514413.html
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происшествия, москва, здоровье - общество, ижевск
Происшествия, Москва, Здоровье - Общество, Ижевск
Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске увеличилось до 57

Багин: число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске увеличилось до 57

Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
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УФА, 4 июл — РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинского дрона на предприятие в Ижевске увеличилось до 57, сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин в Telegram-канале.
"Мы продолжаем оказывать медицинскую помощь пострадавшим. За прошедшие сутки в больницы и поликлиники Удмуртии обратились еще несколько человек с жалобами на свое самочувствие, некоторые были госпитализированы", — написал он.
Взрыв после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Удмуртские власти окажут помощь родственникам погибших при атаке на Ижевск
1 июля, 14:14
По словам министра, в стационарах остаются 33 человека, шесть из них — в федеральных центрах в Москве. Еще 15 человек лечатся амбулаторно. Состояние пяти пострадавших по-прежнему тяжелое, у остальных — средней и легкой степени тяжести. Шесть пациентов уже выписали из больниц.
Украинский дрон атаковал одно из предприятий в Ижевске 1 июля, около 9:00. При этом погибли три человека. В Удмуртии ввели режим чрезвычайной ситуации.
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Бречалов обвинил публикующих фейки об атаке на Ижевск в работе на врага
1 июля, 20:58
 
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