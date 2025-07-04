https://ria.ru/20250704/bagin-2027112233.html

Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске увеличилось до 57

Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске увеличилось до 57 - РИА Новости, 04.07.2025

Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске увеличилось до 57

Число пострадавших при атаке украинского дрона на предприятие в Ижевске увеличилось до 57, сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин в... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T10:26:00+03:00

2025-07-04T10:26:00+03:00

2025-07-04T16:58:00+03:00

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УФА, 4 июл — РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинского дрона на предприятие в Ижевске увеличилось до 57, сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин в Telegram-канале."Мы продолжаем оказывать медицинскую помощь пострадавшим. За прошедшие сутки в больницы и поликлиники Удмуртии обратились еще несколько человек с жалобами на свое самочувствие, некоторые были госпитализированы", — написал он. По словам министра, в стационарах остаются 33 человека, шесть из них — в федеральных центрах в Москве. Еще 15 человек лечатся амбулаторно. Состояние пяти пострадавших по-прежнему тяжелое, у остальных — средней и легкой степени тяжести. Шесть пациентов уже выписали из больниц.Украинский дрон атаковал одно из предприятий в Ижевске 1 июля, около 9:00. При этом погибли три человека. В Удмуртии ввели режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20250701/izhevsk-2026514413.html

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происшествия, москва, здоровье - общество, ижевск