https://ria.ru/20250704/bagin-2027112233.html
Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске увеличилось до 57
Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске увеличилось до 57 - РИА Новости, 04.07.2025
Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске увеличилось до 57
Число пострадавших при атаке украинского дрона на предприятие в Ижевске увеличилось до 57, сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин в... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:26:00+03:00
2025-07-04T10:26:00+03:00
2025-07-04T16:58:00+03:00
происшествия
москва
здоровье - общество
ижевск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026454102_94:0:1070:549_1920x0_80_0_0_5f9b640c8d5e043c547dd0ecaa80deb2.jpg
УФА, 4 июл — РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинского дрона на предприятие в Ижевске увеличилось до 57, сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин в Telegram-канале."Мы продолжаем оказывать медицинскую помощь пострадавшим. За прошедшие сутки в больницы и поликлиники Удмуртии обратились еще несколько человек с жалобами на свое самочувствие, некоторые были госпитализированы", — написал он. По словам министра, в стационарах остаются 33 человека, шесть из них — в федеральных центрах в Москве. Еще 15 человек лечатся амбулаторно. Состояние пяти пострадавших по-прежнему тяжелое, у остальных — средней и легкой степени тяжести. Шесть пациентов уже выписали из больниц.Украинский дрон атаковал одно из предприятий в Ижевске 1 июля, около 9:00. При этом погибли три человека. В Удмуртии ввели режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20250701/izhevsk-2026514413.html
https://ria.ru/20250701/izhevsk-2026617648.html
москва
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026454102_216:0:948:549_1920x0_80_0_0_fd0111a6e17eeacfc3841b92a22ba7dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, здоровье - общество, ижевск
Происшествия, Москва, Здоровье - Общество, Ижевск
Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске увеличилось до 57
Багин: число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске увеличилось до 57