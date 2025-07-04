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В Азове ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
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11:49 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/azov-2027138713.html
В Азове ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
В Азове ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
В Азове ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
Локальный режим ЧС ввели на территории домов в Азове Ростовской области, поврежденных после атаки БПЛА, сообщил глава города Дмитрий Устименко. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:49:00+03:00
2025-07-04T11:49:00+03:00
происшествия
азов
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости. Локальный режим ЧС ввели на территории домов в Азове Ростовской области, поврежденных после атаки БПЛА, сообщил глава города Дмитрий Устименко. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью ПВО сбила над Ростовской областью 26 БПЛА. В Азове повреждения получили семь домов, включая пять многоквартирных. По данным Устименко, создана межведомственная комиссия по определению причиненного ущерба, начался поквартирный обход. "Повреждено имущество в 5 многоквартирных и 2 частных домах. Принято решение о введении локального режима ЧС", - написал он в Telegram. Устименко отметил, что никто из людей не пострадал. Пункты временного размещения в гостиницах "Прибой", "Амакс" и общежитии гуманитарного колледжа готовы принять пострадавших. Их обеспечат также питанием.
https://ria.ru/20250704/azov-2027127365.html
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происшествия, азов, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Азов, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Азове ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

В Азове ввели режим ЧС на территории домов, поврежденных при атаке БПЛА

© Фото : ЧП Инцидент Ростов - Новости Ростов-на-ДонуМесто падения БПЛА в Азове
Место падения БПЛА в Азове - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : ЧП Инцидент Ростов - Новости Ростов-на-Дону
Место падения БПЛА в Азове
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости. Локальный режим ЧС ввели на территории домов в Азове Ростовской области, поврежденных после атаки БПЛА, сообщил глава города Дмитрий Устименко.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью ПВО сбила над Ростовской областью 26 БПЛА. В Азове повреждения получили семь домов, включая пять многоквартирных.
По данным Устименко, создана межведомственная комиссия по определению причиненного ущерба, начался поквартирный обход. "Повреждено имущество в 5 многоквартирных и 2 частных домах. Принято решение о введении локального режима ЧС", - написал он в Telegram.
Устименко отметил, что никто из людей не пострадал.
Пункты временного размещения в гостиницах "Прибой", "Амакс" и общежитии гуманитарного колледжа готовы принять пострадавших. Их обеспечат также питанием.
Место падения БПЛА в Азове - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Азове развернули два пункта временного размещения после атаки БПЛА
Вчера, 11:20
 
ПроисшествияАзовРостовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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