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В Азове ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
В Азове ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
В Азове ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
Локальный режим ЧС ввели на территории домов в Азове Ростовской области, поврежденных после атаки БПЛА, сообщил глава города Дмитрий Устименко. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:49:00+03:00
2025-07-04T11:49:00+03:00
2025-07-04T11:49:00+03:00
происшествия
азов
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости. Локальный режим ЧС ввели на территории домов в Азове Ростовской области, поврежденных после атаки БПЛА, сообщил глава города Дмитрий Устименко. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью ПВО сбила над Ростовской областью 26 БПЛА. В Азове повреждения получили семь домов, включая пять многоквартирных. По данным Устименко, создана межведомственная комиссия по определению причиненного ущерба, начался поквартирный обход. "Повреждено имущество в 5 многоквартирных и 2 частных домах. Принято решение о введении локального режима ЧС", - написал он в Telegram. Устименко отметил, что никто из людей не пострадал. Пункты временного размещения в гостиницах "Прибой", "Амакс" и общежитии гуманитарного колледжа готовы принять пострадавших. Их обеспечат также питанием.
https://ria.ru/20250704/azov-2027127365.html
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происшествия, азов, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Азов, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Азове ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
В Азове ввели режим ЧС на территории домов, поврежденных при атаке БПЛА