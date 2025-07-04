https://ria.ru/20250704/azov-2027138713.html

В Азове ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

В Азове ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025

В Азове ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

Локальный режим ЧС ввели на территории домов в Азове Ростовской области, поврежденных после атаки БПЛА, сообщил глава города Дмитрий Устименко. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:49:00+03:00

2025-07-04T11:49:00+03:00

2025-07-04T11:49:00+03:00

происшествия

азов

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости. Локальный режим ЧС ввели на территории домов в Азове Ростовской области, поврежденных после атаки БПЛА, сообщил глава города Дмитрий Устименко. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью ПВО сбила над Ростовской областью 26 БПЛА. В Азове повреждения получили семь домов, включая пять многоквартирных. По данным Устименко, создана межведомственная комиссия по определению причиненного ущерба, начался поквартирный обход. "Повреждено имущество в 5 многоквартирных и 2 частных домах. Принято решение о введении локального режима ЧС", - написал он в Telegram. Устименко отметил, что никто из людей не пострадал. Пункты временного размещения в гостиницах "Прибой", "Амакс" и общежитии гуманитарного колледжа готовы принять пострадавших. Их обеспечат также питанием.

https://ria.ru/20250704/azov-2027127365.html

азов

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происшествия, азов, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)