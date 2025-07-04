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В Азове развернули два пункта временного размещения после атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
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11:20 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/azov-2027127365.html
В Азове развернули два пункта временного размещения после атаки БПЛА
В Азове развернули два пункта временного размещения после атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
В Азове развернули два пункта временного размещения после атаки БПЛА
Два пункта временного размещения развернули в Азове Ростовской области после падения БПЛА, эвакуация из наиболее сильно пострадавшего дома завершена, сообщил... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:20:00+03:00
2025-07-04T11:20:00+03:00
происшествия
азов
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Два пункта временного размещения развернули в Азове Ростовской области после падения БПЛА, эвакуация из наиболее сильно пострадавшего дома завершена, сообщил РИА Новости представитель администрации города. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью ПВО сбила над Ростовской областью 26 БПЛА. По данным местных властей, в Азове повреждения получили семь домов, включая пять многоквартирных. Больше всего пострадала многоэтажка по переулку Коллонтаевский, 102-а, где произошло разрушение кровли. Людей эвакуировали. "Эвакуация проведена. Пункты временного размещения находятся в двух гостиницах и общежитии колледжа", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что места в ПВР подготовлены, людей оповестили, что они могут переехать. Все, кто нуждается в переезде, могут собрать вещи и разместиться.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
азов
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происшествия, азов, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Азов, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Азове развернули два пункта временного размещения после атаки БПЛА

В Азове Ростовской области развернули 2 ПВР после падения БПЛА

© Фото : ЧП Инцидент Ростов - Новости Ростов-на-ДонуМесто падения БПЛА в Азове
Место падения БПЛА в Азове - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : ЧП Инцидент Ростов - Новости Ростов-на-Дону
Место падения БПЛА в Азове
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Два пункта временного размещения развернули в Азове Ростовской области после падения БПЛА, эвакуация из наиболее сильно пострадавшего дома завершена, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью ПВО сбила над Ростовской областью 26 БПЛА. По данным местных властей, в Азове повреждения получили семь домов, включая пять многоквартирных. Больше всего пострадала многоэтажка по переулку Коллонтаевский, 102-а, где произошло разрушение кровли. Людей эвакуировали.
"Эвакуация проведена. Пункты временного размещения находятся в двух гостиницах и общежитии колледжа", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что места в ПВР подготовлены, людей оповестили, что они могут переехать. Все, кто нуждается в переезде, могут собрать вещи и разместиться.
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ПроисшествияАзовРостовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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