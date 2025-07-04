https://ria.ru/20250704/azov-2027123130.html
В Азове начала работу комиссия по определению ущерба после атаки БПЛА
В Азове начала работу комиссия по определению ущерба после атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
В Азове начала работу комиссия по определению ущерба после атаки БПЛА
Комиссия по определению ущерба приступила к работе в Азове Ростовской области после атаки БПЛА, ее штабы есть на каждом пострадавшем доме, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:03:00+03:00
2025-07-04T11:03:00+03:00
2025-07-04T11:50:00+03:00
происшествия
азов
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Комиссия по определению ущерба приступила к работе в Азове Ростовской области после атаки БПЛА, ее штабы есть на каждом пострадавшем доме, сообщил РИА Новости представитель администрации города. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью ПВО сбила над Ростовской областью 26 БПЛА. По данным местных властей, в Азове повреждения получили семь домов, включая пять многоквартирных. "Создана комиссия по определению ущерба, она уже работает. Ее штабы есть на каждом пострадавшем доме", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пострадавшие получат компенсацию.
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происшествия, азов, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Азов, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Азове начала работу комиссия по определению ущерба после атаки БПЛА
Комиссия по определению ущерба начала работу в Азове после атаки БПЛА