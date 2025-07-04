https://ria.ru/20250704/azerbaydzhan-2027076229.html

Раскрыто, какой экспорт в Россию критически важен для Азербайджана

Раскрыто, какой экспорт в Россию критически важен для Азербайджана - РИА Новости, 04.07.2025

Раскрыто, какой экспорт в Россию критически важен для Азербайджана

Россия является главным покупателем основных товаров неэнергетического экспорта Азербайджана, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T02:03:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия является главным покупателем основных товаров неэнергетического экспорта Азербайджана, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade.По итогам прошлого года закавказская республика продала пластмассы и изделия из них на 368,9 миллиона долларов, золото — на 211,9 миллиона, хлопок — на 177,1 миллиона.В топ-10 также вошли экзотические фрукты (175,5 миллиона), томаты (175,4 миллиона), легковые автомобили (171,7 миллиона), орехи (131,3 миллиона), удобрения (126,2 миллиона), алюминиевые листы (110,1 миллиона) и косточковые плоды (99,4 миллиона).При этом главный покупатель половины этих товаров — Россия. На нее пришлось:Накануне РИА Новости подсчитало, что азербайджанский бизнес может потерять почти 1,2 миллиарда долларов при утрате российского рынка.Во вторник депутат национального собрания республики Расим Мусабеков заявил о приостановке переговоров с Москвой по нескольким крупным совместным экономическим проектам.Это происходит на фоне последних событий, связанных с арестом участников ОПГ в Екатеринбурге и рейдом азербайджанских силовиков в офис агентства Sputnik в Баку, после которого двух россиян взяли под стражу.

https://ria.ru/20250702/azerbajdzhan-2026743645.html

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