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Раскрыто, какой экспорт в Россию критически важен для Азербайджана
Раскрыто, какой экспорт в Россию критически важен для Азербайджана - РИА Новости, 04.07.2025
Раскрыто, какой экспорт в Россию критически важен для Азербайджана
Россия является главным покупателем основных товаров неэнергетического экспорта Азербайджана, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T02:03:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия является главным покупателем основных товаров неэнергетического экспорта Азербайджана, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade.По итогам прошлого года закавказская республика продала пластмассы и изделия из них на 368,9 миллиона долларов, золото — на 211,9 миллиона, хлопок — на 177,1 миллиона.В топ-10 также вошли экзотические фрукты (175,5 миллиона), томаты (175,4 миллиона), легковые автомобили (171,7 миллиона), орехи (131,3 миллиона), удобрения (126,2 миллиона), алюминиевые листы (110,1 миллиона) и косточковые плоды (99,4 миллиона).При этом главный покупатель половины этих товаров — Россия. На нее пришлось:Накануне РИА Новости подсчитало, что азербайджанский бизнес может потерять почти 1,2 миллиарда долларов при утрате российского рынка.Во вторник депутат национального собрания республики Расим Мусабеков заявил о приостановке переговоров с Москвой по нескольким крупным совместным экономическим проектам.Это происходит на фоне последних событий, связанных с арестом участников ОПГ в Екатеринбурге и рейдом азербайджанских силовиков в офис агентства Sputnik в Баку, после которого двух россиян взяли под стражу.
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азербайджан, россия, москва, в мире
Азербайджан, Россия, Москва, В мире
Раскрыто, какой экспорт в Россию критически важен для Азербайджана
Азербайджан критически зависит от экспорта в РФ пластика, томатов и фруктов
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия является главным покупателем основных товаров неэнергетического экспорта Азербайджана, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade.
По итогам прошлого года закавказская республика продала пластмассы и изделия из них на 368,9 миллиона долларов, золото — на 211,9 миллиона, хлопок — на 177,1 миллиона.
В топ-10 также вошли экзотические фрукты (175,5 миллиона), томаты (175,4 миллиона), легковые автомобили (171,7 миллиона), орехи (131,3 миллиона), удобрения (126,2 миллиона), алюминиевые листы (110,1 миллиона) и косточковые плоды (99,4 миллиона).
При этом главный покупатель половины этих товаров — Россия
. На нее пришлось:
- 98% (97,1 миллиона долларов) азербайджанского экспорта косточковых плодов. Наибольшим спросом пользовались персики, нектарины и черешня;
- 96% (168,7 миллиона) — томаты;
- 87% (153,4 миллиона) — экзотические фрукты;
- 64% (235,7 миллиона) — пластиковые изделия;
- 53% (70,2 миллиона) — орехи, в основном лесные.
Накануне РИА Новости подсчитало, что азербайджанский бизнес может потерять почти 1,2 миллиарда долларов при утрате российского рынка.
Во вторник депутат национального собрания республики Расим Мусабеков заявил о приостановке переговоров с Москвой
по нескольким крупным совместным экономическим проектам.
Это происходит на фоне последних событий, связанных с арестом участников ОПГ в Екатеринбурге и рейдом азербайджанских силовиков в офис агентства Sputnik в Баку, после которого двух россиян взяли под стражу.