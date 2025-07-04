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При украинской атаке в Горловке пострадали два человека - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/ataka-2027248189.html
При украинской атаке в Горловке пострадали два человека
При украинской атаке в Горловке пострадали два человека - РИА Новости, 04.07.2025
При украинской атаке в Горловке пострадали два человека
Два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ по поселку Стальсбыт в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:22:00+03:00
2025-07-04T17:22:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
иван приходько
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ по поселку Стальсбыт в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате атаки БПЛА украинских нацистов в посёлке Стальсбыт ранены два мирных жителя Горловки", - написал он в Telegram-канале. По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 15.25 атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250704/miroshnik-2027224739.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Иван Приходько, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При украинской атаке в Горловке пострадали два человека

Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ по поселку в Горловке в ДНР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ по поселку Стальсбыт в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате атаки БПЛА украинских нацистов в посёлке Стальсбыт ранены два мирных жителя Горловки", - написал он в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 15.25 атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Мирошник рассказал о преступлениях ВСУ в Херсонской области
Вчера, 16:11
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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