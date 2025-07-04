https://ria.ru/20250704/ataka-2027248189.html
При украинской атаке в Горловке пострадали два человека
При украинской атаке в Горловке пострадали два человека - РИА Новости, 04.07.2025
При украинской атаке в Горловке пострадали два человека
Два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ по поселку Стальсбыт в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:22:00+03:00
2025-07-04T17:22:00+03:00
2025-07-04T17:22:00+03:00
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ по поселку Стальсбыт в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате атаки БПЛА украинских нацистов в посёлке Стальсбыт ранены два мирных жителя Горловки", - написал он в Telegram-канале. По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 15.25 атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Иван Приходько, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При украинской атаке в Горловке пострадали два человека
Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ по поселку в Горловке в ДНР