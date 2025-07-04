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При украинской атаке в Белгородской области пострадали семь человек - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:14 04.07.2025 (обновлено: 15:24 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/ataka-2027207057.html
При украинской атаке в Белгородской области пострадали семь человек
При украинской атаке в Белгородской области пострадали семь человек - РИА Новости, 04.07.2025
При украинской атаке в Белгородской области пострадали семь человек
Семь мирных жителей пострадали в селе Ясные Зори Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на сельхозпредприятие, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:14:00+03:00
2025-07-04T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Семь мирных жителей пострадали в селе Ясные Зори Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на сельхозпредприятие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Ясные Зори Белгородского района атаке беспилотника ВСУ подверглось сельхозпредприятие. Пострадали семь мирных жителей. Женщину и четверых мужчин, получивших осколочные ранения и баротравмы, доставили в Октябрьскую районную больницу. Еще двоих мужчин с множественными осколочными ранениями доставили в Майскую амбулаторию", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, всех пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи бригады "скорой" транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода. Он добавил, что от детонации дрона загорелся один из корпусов, возгорание ликвидировали.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250704/vsu-2027208433.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
При украинской атаке в Белгородской области пострадали семь человек

При атаке ВСУ в селе Ясные Зори в Белгородской области пострадали 7 человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Семь мирных жителей пострадали в селе Ясные Зори Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на сельхозпредприятие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Ясные Зори Белгородского района атаке беспилотника ВСУ подверглось сельхозпредприятие. Пострадали семь мирных жителей. Женщину и четверых мужчин, получивших осколочные ранения и баротравмы, доставили в Октябрьскую районную больницу. Еще двоих мужчин с множественными осколочными ранениями доставили в Майскую амбулаторию", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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Губернатор уточнил, всех пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи бригады "скорой" транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода. Он добавил, что от детонации дрона загорелся один из корпусов, возгорание ликвидировали.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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