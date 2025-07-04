https://ria.ru/20250704/armenija-2027313884.html

Арестованные в Армении архиепископы объявили голодовку

Арестованные в Армении архиепископы объявили голодовку - РИА Новости, 04.07.2025

Арестованные в Армении архиепископы объявили голодовку

Арестованные в Армении архиепископы Баграт Галстанян и Микаел Аджапахян объявили о проведении в субботу однодневной голодовки, говорится в заявлении,... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T22:22:00+03:00

2025-07-04T22:22:00+03:00

2025-07-04T22:22:00+03:00

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самвел карапетян

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ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Арестованные в Армении архиепископы Баграт Галстанян и Микаел Аджапахян объявили о проведении в субботу однодневной голодовки, говорится в заявлении, распространенном адвокатами Аджапахяна. "Мы объявляем 5 июля однодневную голодовку в связи с Днем Конституции, осуждая антиконституционный процесс в отношении нас", - цитирует текст заявления Sputnik Армения. Архиепископ напомнил, что уже минула неделя со дня его необоснованного, незаконного и антиконституционного задержания и ареста. "Я здоров телом, духом и разумом и с радостью преодолею это испытание с Божьей помощью. Торжеству справедливости и истины нет альтернативы. Я тверд и силен, оставайтесь и вы таковыми", - отметил архиепископ. Аджапахян поблагодарил всех, кто переживает из-за ареста служителей церкви. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook *, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250629/armeniya-2026177871.html

https://ria.ru/20250703/zaschita-2027016417.html

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