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Арестованные в Армении архиепископы объявили голодовку - РИА Новости, 04.07.2025
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Религия
 
22:22 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/armenija-2027313884.html
Арестованные в Армении архиепископы объявили голодовку
Арестованные в Армении архиепископы объявили голодовку - РИА Новости, 04.07.2025
Арестованные в Армении архиепископы объявили голодовку
Арестованные в Армении архиепископы Баграт Галстанян и Микаел Аджапахян объявили о проведении в субботу однодневной голодовки, говорится в заявлении,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T22:22:00+03:00
2025-07-04T22:22:00+03:00
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микаел аджапахян (архиепископ)
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
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ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Арестованные в Армении архиепископы Баграт Галстанян и Микаел Аджапахян объявили о проведении в субботу однодневной голодовки, говорится в заявлении, распространенном адвокатами Аджапахяна. "Мы объявляем 5 июля однодневную голодовку в связи с Днем Конституции, осуждая антиконституционный процесс в отношении нас", - цитирует текст заявления Sputnik Армения. Архиепископ напомнил, что уже минула неделя со дня его необоснованного, незаконного и антиконституционного задержания и ареста. "Я здоров телом, духом и разумом и с радостью преодолею это испытание с Божьей помощью. Торжеству справедливости и истины нет альтернативы. Я тверд и силен, оставайтесь и вы таковыми", - отметил архиепископ. Аджапахян поблагодарил всех, кто переживает из-за ареста служителей церкви. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook *, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250629/armeniya-2026177871.html
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армения, россия, микаел аджапахян (архиепископ), никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , в мире
Религия, Армения, Россия, Микаел Аджапахян (архиепископ), Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Арестованные в Армении архиепископы объявили голодовку

Арестованные в Армении архиепископы Галстанян и Аджапахян объявили голодовку

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАрхиепископ Баграт Галстанян
Архиепископ Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Архиепископ Баграт Галстанян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Арестованные в Армении архиепископы Баграт Галстанян и Микаел Аджапахян объявили о проведении в субботу однодневной голодовки, говорится в заявлении, распространенном адвокатами Аджапахяна.
"Мы объявляем 5 июля однодневную голодовку в связи с Днем Конституции, осуждая антиконституционный процесс в отношении нас", - цитирует текст заявления Sputnik Армения.
Архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
В армянских церквях помолились за арестованных архиепископов и Карапетяна
29 июня, 22:37
Архиепископ напомнил, что уже минула неделя со дня его необоснованного, незаконного и антиконституционного задержания и ареста.
"Я здоров телом, духом и разумом и с радостью преодолею это испытание с Божьей помощью. Торжеству справедливости и истины нет альтернативы. Я тверд и силен, оставайтесь и вы таковыми", - отметил архиепископ.
Аджапахян поблагодарил всех, кто переживает из-за ареста служителей церкви.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook *, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Защита архиепископа Аджапахяна обжаловала его арест
3 июля, 18:10
 
РелигияАрменияРоссияМикаел Аджапахян (архиепископ)Никол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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