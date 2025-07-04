Арестованные в Армении архиепископы объявили голодовку
Арестованные в Армении архиепископы Галстанян и Аджапахян объявили голодовку
Архиепископ Баграт Галстанян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Арестованные в Армении архиепископы Баграт Галстанян и Микаел Аджапахян объявили о проведении в субботу однодневной голодовки, говорится в заявлении, распространенном адвокатами Аджапахяна.
"Мы объявляем 5 июля однодневную голодовку в связи с Днем Конституции, осуждая антиконституционный процесс в отношении нас", - цитирует текст заявления Sputnik Армения.
Архиепископ напомнил, что уже минула неделя со дня его необоснованного, незаконного и антиконституционного задержания и ареста.
"Я здоров телом, духом и разумом и с радостью преодолею это испытание с Божьей помощью. Торжеству справедливости и истины нет альтернативы. Я тверд и силен, оставайтесь и вы таковыми", - отметил архиепископ.
Аджапахян поблагодарил всех, кто переживает из-за ареста служителей церкви.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook *, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Защита архиепископа Аджапахяна обжаловала его арест
3 июля, 18:10