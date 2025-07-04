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Сторонники Карапетяна собрались в центре Еревана для участия в шествии

Сторонники Карапетяна собрались в центре Еревана для участия в шествии - РИА Новости, 04.07.2025

Сторонники Карапетяна собрались в центре Еревана для участия в шествии

Сторонники арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна собираются в пятницу центре Еревана для участия в шествии в его поддержку, передает... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:52:00+03:00

2025-07-04T17:52:00+03:00

2025-07-04T18:01:00+03:00

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ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Сторонники арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна собираются в пятницу центре Еревана для участия в шествии в его поддержку, передает корреспондент РИА Новости. В сквере близ проспекта Маштоца установлена сцена с большим экраном. Участники акции держат плакаты с фотографией предпринимателя и надписью: "Свободу Самвелу Карапетяну". Собравшиеся собираются направиться к зданию Службы национальной безопасности, где содержится Карапетян. Ранее организаторы шествия сообщили, что акция согласована с властями. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250630/bilbord-2026355917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шествие в поддержку Самвела Карапетяна Сторонники арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна собираются в пятницу центре Еревана для участия в шествии в его поддержку, передает корреспондент РИА Новости. Организаторы шествия сообщили, что акция согласована с властями. 2025-07-04T17:52 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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