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Бывшему директору нижегородского филиала РАНХиГС продлили арест - РИА Новости, 04.07.2025
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16:47 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/arest-2027233750.html
Бывшему директору нижегородского филиала РАНХиГС продлили арест
Бывшему директору нижегородского филиала РАНХиГС продлили арест - РИА Новости, 04.07.2025
Бывшему директору нижегородского филиала РАНХиГС продлили арест
Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил арест задержанного по делу о получении взяток бывшего директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Александра... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:47:00+03:00
2025-07-04T16:47:00+03:00
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
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КАЗАНЬ, 4 июл – РИА Новости. Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил арест задержанного по делу о получении взяток бывшего директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Александра Парамонова по 9 августа, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. "Московский районный суд продлил Парамонову меру пресечения в виде ареста по 9 августа 2025 года включительно", - сказала собеседница агентства. По предварительным данным следствия, с 2019 по 2025 год Парамонов, занимая должность директора филиала вуза, организовал преступную группу для получения взяток за незаконные действия по оформлению документов о поступлении в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения. За 5,5 лет Парамонов и один из его подчиненных получили в качестве взятки от студента более 1 миллиона рублей за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки организованной группой в особо крупном размере. Парамонов был задержан 12 марта, 13 марта его поместили под стражу.
https://ria.ru/20250702/prorektor-2026674605.html
https://ria.ru/20250626/davlenie-2025486722.html
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
Бывшему директору нижегородского филиала РАНХиГС продлили арест

Экс-директору нижегородского филиала РАНХиГС Парамонову продлили арест

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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КАЗАНЬ, 4 июл – РИА Новости. Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил арест задержанного по делу о получении взяток бывшего директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Александра Парамонова по 9 августа, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
"Московский районный суд продлил Парамонову меру пресечения в виде ареста по 9 августа 2025 года включительно", - сказала собеседница агентства.
Суд - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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2 июля, 10:38
По предварительным данным следствия, с 2019 по 2025 год Парамонов, занимая должность директора филиала вуза, организовал преступную группу для получения взяток за незаконные действия по оформлению документов о поступлении в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения.
За 5,5 лет Парамонов и один из его подчиненных получили в качестве взятки от студента более 1 миллиона рублей за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома.
Было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки организованной группой в особо крупном размере. Парамонов был задержан 12 марта, 13 марта его поместили под стражу.
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