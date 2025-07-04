https://ria.ru/20250704/arest-2027233750.html

Бывшему директору нижегородского филиала РАНХиГС продлили арест

Бывшему директору нижегородского филиала РАНХиГС продлили арест - РИА Новости, 04.07.2025

Бывшему директору нижегородского филиала РАНХиГС продлили арест

Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил арест задержанного по делу о получении взяток бывшего директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Александра... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T16:47:00+03:00

2025-07-04T16:47:00+03:00

2025-07-04T16:47:00+03:00

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

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КАЗАНЬ, 4 июл – РИА Новости. Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил арест задержанного по делу о получении взяток бывшего директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Александра Парамонова по 9 августа, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. "Московский районный суд продлил Парамонову меру пресечения в виде ареста по 9 августа 2025 года включительно", - сказала собеседница агентства. По предварительным данным следствия, с 2019 по 2025 год Парамонов, занимая должность директора филиала вуза, организовал преступную группу для получения взяток за незаконные действия по оформлению документов о поступлении в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения. За 5,5 лет Парамонов и один из его подчиненных получили в качестве взятки от студента более 1 миллиона рублей за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки организованной группой в особо крупном размере. Парамонов был задержан 12 марта, 13 марта его поместили под стражу.

https://ria.ru/20250702/prorektor-2026674605.html

https://ria.ru/20250626/davlenie-2025486722.html

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происшествия, нижний новгород, нижегородская область